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Özkiraz, İYİ Parti'nin oy oranına ilişkin yaptığı değerlendirmede "İYİ Parti Avrasya Araştırma'nın bir anketinde ilk kez yüzde 15 çıktı ama farkındaysanız son 4 ankette hep şunu söylüyorum: 'İlk defa bir anketimizde 13,5 çıktı', bir sonraki ankette 'İlk defa bir anketimizde 14 bandını geçti', bir sonraki anketimizde 'İlk defa 14,5'ları gördük' ve şimdi diyorum ki ilk defa 15'i gördük. Yani İYİ Parti'de yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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