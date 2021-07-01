Özkiraz, İYİ Parti'nin oy oranına ilişkin yaptığı değerlendirmede "İYİ Parti Avrasya Araştırma'nın bir anketinde ilk kez yüzde 15 çıktı ama farkındaysanız son 4 ankette hep şunu söylüyorum: 'İlk defa bir anketimizde 13,5 çıktı', bir sonraki ankette 'İlk defa bir anketimizde 14 bandını geçti', bir sonraki anketimizde 'İlk defa 14,5'ları gördük' ve şimdi diyorum ki ilk defa 15'i gördük. Yani İYİ Parti'de yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı.
İşte dikkat çeken ayrıntılar...
"Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı yüzde 25, CHP'nin oy oranı yüzde 22,9, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12,8, HDP'nin oy oranı yüzde 9,4, MHP'nin oy oranı yüzde 6,0, DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 3,8, Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1,7 olduğu görüldü.
"Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranı yüzde 29,4, CHP'nin oy oranı yüzde 26,9, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15, HDP'nin oy oranı yüzde 11,1, MHP'nin oy oranı yüzde 7,1, DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 4,5, Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2 çıktı.
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