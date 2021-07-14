<p>Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Youtube hesabından son 10 anketin sonuçlarını değerlendirdi. Özkiraz'ın "Erdoğan'ın bu seçimleri kazanma ihtimali neredeyse yok" ifadesi dikkat çekti.</p>
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Youtube hesabından son 10 anketin sonuçlarını değerlendirdi. Özkiraz'ın "Erdoğan'ın bu seçimleri kazanma ihtimali neredeyse yok" ifadesi dikkat çekti.

<p>Özkiraz, "Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la kıaslandığı anketlerde Akşener'in son 4 anketin 3'nde Kılıçdaroğlu'nun ise son 5 anketin 4'ünde Erdoğan'ın önünde çıktığını gözlemlemiştik" açıklaması yaptı.</p>
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Özkiraz, "Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la kıaslandığı anketlerde Akşener'in son 4 anketin 3'nde Kılıçdaroğlu'nun ise son 5 anketin 4'ünde Erdoğan'ın önünde çıktığını gözlemlemiştik" açıklaması yaptı.

<p>Özkiraz, Youtube hesabından yayımladığı analizine Artıbir Araştırma'nın son anketinden çıkan sonuçları değerlendirerek başladı.</p><p><strong>Artıbir araştırmanın anket sonuçları şöyle:</strong></p><p>İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşılaştırıldı.</p><p>"Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.</p>
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Özkiraz, Youtube hesabından yayımladığı analizine Artıbir Araştırma'nın son anketinden çıkan sonuçları değerlendirerek başladı.

Artıbir araştırmanın anket sonuçları şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşılaştırıldı.

"Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

<p>Araştırmada; İmamoğlu: 46.1, Erdoğan: 44.2, kararsız: 9.7, fark: 1.9 çıktı.</p><p>Özkiraz, tabloyu fazla "iyimser" bulduğunu belirtti.</p>
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Araştırmada; İmamoğlu: 46.1, Erdoğan: 44.2, kararsız: 9.7, fark: 1.9 çıktı.

Özkiraz, tabloyu fazla "iyimser" bulduğunu belirtti.

<p><strong>Kararsızlar dağıtıldığında...</strong></p><p>Kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki fark artıyor. İmamoğlu: 51.1, Erdoğan: 48.9 olurken, fark: 2.2'ye çıkıyor.</p>
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Kararsızlar dağıtıldığında...

Kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki fark artıyor. İmamoğlu: 51.1, Erdoğan: 48.9 olurken, fark: 2.2'ye çıkıyor.

<p>Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşılaştırmasında ise Yavaş: 45.8, Erdoğan 42.7, kararsız: 11.5 fark: 3.1 olarak çıkıyor.</p>
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşılaştırmasında ise Yavaş: 45.8, Erdoğan 42.7, kararsız: 11.5 fark: 3.1 olarak çıkıyor.

<p><strong>Kararsızlar dağıtıldığında...&nbsp;</strong></p><p>Kararsızlar dağıtıldığında Yavaş: 51.75, Erdoğan: 48.25 fark ise 3.5'e yükseliyor.</p>
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Kararsızlar dağıtıldığında... 

Kararsızlar dağıtıldığında Yavaş: 51.75, Erdoğan: 48.25 fark ise 3.5'e yükseliyor.

<p>Kemal Özkiraz, sonuçları neden iyimser bulduğuna dair Mart ayından itibaren yapılan anket grafiğini paylaştı.</p><p>Özkiraz "yaptığımız araştırmalarda kararsızların muhalefet lehine yönelim gösterdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.</p>
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Kemal Özkiraz, sonuçları neden iyimser bulduğuna dair Mart ayından itibaren yapılan anket grafiğini paylaştı.

Özkiraz "yaptığımız araştırmalarda kararsızların muhalefet lehine yönelim gösterdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

<p>Sonuçları analiz eden Özkiraz, HDP seçmeninin kendi partilerinin aday çıkarma ihtimaline karşı "kararsızım" yanıtını verdiğini söyledi. Erdoğan'ı önde gösteren tek anket şirketinin ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma'nın olduğunu belirtti.</p>
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Sonuçları analiz eden Özkiraz, HDP seçmeninin kendi partilerinin aday çıkarma ihtimaline karşı "kararsızım" yanıtını verdiğini söyledi. Erdoğan'ı önde gösteren tek anket şirketinin ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma'nın olduğunu belirtti.

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