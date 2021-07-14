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Özkiraz, Youtube hesabından yayımladığı analizine Artıbir Araştırma'nın son anketinden çıkan sonuçları değerlendirerek başladı.
Artıbir araştırmanın anket sonuçları şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşılaştırıldı.
"Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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