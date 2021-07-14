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Sonuçları analiz eden Özkiraz, HDP seçmeninin kendi partilerinin aday çıkarma ihtimaline karşı "kararsızım" yanıtını verdiğini söyledi. Erdoğan'ı önde gösteren tek anket şirketinin ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma'nın olduğunu belirtti.