Avrasya Araştırma'dan son anket: İttifak dışında kalan partilerin seçmeni adaya oy verecek?
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Eylül Ayı Siyaset Gündemi araştırmasının 1. etabını açıkladı. Anketin sonuçlarını paylaşan Özkiraz, HDP'li, Saadet Partili, Memleket Partili, Gelecek Partili ve DEVA Partili seçmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerdeki verileri aktardı.
Özkiraz'ın paylaştığı anket ve değerlendirmeler şöyle:
"DİYARBAKIR SEYAHATİNİN ETKİSİ SIFIR"
"Birinci bölümün özeti Erdoğan, HDP seçmenini kandıramamış. Çok fazla anlam yüklenen Diyarbakır seyahatinin etkisi de sıfır olmuş. Bir şekilde HDP'den destek almak isteyen kim olursa olsun yolları sadece Genel merkez ve Diyarbakır'a değil Edirne'ye de düşecek gibi görünüyor."
DEVA, GP VE SP'YE BAKIŞ
"Bu bölümde Deva Partisine , Gelecek Partisine ve Saadet Partisi'ne bakalım. Bu 3 partiyi aynı başlıkta ele almamın sebebi bazı analizlerde üçünün seçmeni için de "Milletvekili seçiminde partilerine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy vereceklerinin" söylenmesi ki bu oldukça yanlış bir çözümleme."
MEMLEKET PARTİSİ'NDE SON DURUM NE?
"Bu kısmı muhalefetten çıkan tüm partilerin seçmenleriyle ilgili de ön bir izlenim sağlaması açısından önemsiyorum. Memleket partisi muhalefet eleştirisi üzerinden görünür olsa da seçmenleri, ittifak dışı partiler içerisinde hala en muhalif grup. Memleket partisi seçmenleri Parti ve Liderleri muhalefet adayını desteklerse firesiz biçimde muhalefet adayına oy verecek. Tersi durumda da (bunun olacağını hiç sanmadığımı söylemeliyim) Memleket Partisi seçmeni yine muhalefete oy verecek."
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