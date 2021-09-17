Avrasya Araştırma'dan son anket: İttifak dışında kalan partilerin seçmeni adaya oy verecek?

"Gelecek Partisi seçmenleri ise zaten Erdoğan'ın kişisel olarak yaptıklarından dolayı ondan çok uzak.

İki partide de muhalefete destek eğilimi çok çok daha yüksek. Gelecek Partisi seçmenlerinin adaylara yaklaşımı şu şekilde olacak gibi:"