Avrasya Araştırma'dan son anket: İttifak dışında kalan partilerin seçmeni adaya oy verecek?

17 Eylül 2021 Cuma, 12:56
<p>Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Eylül Ayı Siyaset Gündemi araştırmasının 1. etabını açıkladı. Anketin sonuçlarını paylaşan Özkiraz, HDP'li, Saadet Partili, Memleket Partili, Gelecek Partili ve DEVA Partili seçmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerdeki verileri aktardı.</p><h3>Özkiraz'ın paylaştığı anket ve değerlendirmeler şöyle:</h3>

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Eylül Ayı Siyaset Gündemi araştırmasının 1. etabını açıkladı. Anketin sonuçlarını paylaşan Özkiraz, HDP'li, Saadet Partili, Memleket Partili, Gelecek Partili ve DEVA Partili seçmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerdeki verileri aktardı.

Özkiraz'ın paylaştığı anket ve değerlendirmeler şöyle:

<h3>HDP SEÇMENİNİN BAKIŞI</h3><p>"HDP seçmenlerinin çok büyük kısmı, muhalefetin desteklenmesi halinde parti politikasına uygun davranacaklarını söylüyor. HDP içinde partim muhalefeti desteklese bile ben Erdoğan'a oy veririm diyen sadece yüzde 0,4."</p>

HDP SEÇMENİNİN BAKIŞI

"HDP seçmenlerinin çok büyük kısmı, muhalefetin desteklenmesi halinde parti politikasına uygun davranacaklarını söylüyor. HDP içinde partim muhalefeti desteklese bile ben Erdoğan'a oy veririm diyen sadece yüzde 0,4."

<p>"Fakat HDP, Erdoğan'a destek açıklarsa seçmenine aynı oranlarda hakim değil.&nbsp;</p><p>HDP Erdoğan'a&nbsp; destek verecek olsa bile (bunun asla olmayacağını düşünüyorum) HDP seçmeninin sadece 4,5'i Erdoğan'a oy verirken, muhalif adaya oy veririm diyenler tepkisel bir artışla 62,3 oluyor."</p>

"Fakat HDP, Erdoğan'a destek açıklarsa seçmenine aynı oranlarda hakim değil. 

HDP Erdoğan'a  destek verecek olsa bile (bunun asla olmayacağını düşünüyorum) HDP seçmeninin sadece 4,5'i Erdoğan'a oy verirken, muhalif adaya oy veririm diyenler tepkisel bir artışla 62,3 oluyor."

<h3>DEMİRTAŞ SORUSU</h3><p>Selahattin Demirtaş'ın adaylığı YSK eliyle engellenirse onun işaret edeceği adaya oy veririm diyen HDP seçmeni çok yüksek. Demirtaş'ın işaret ettiği adaya oy vermem diyen HDP seçmeni 0 yazıyla sıfır. Demirtaş Kürt siyasal hareketinin en büyük belirleyicisi ve doğal lideri olmuş.</p>

DEMİRTAŞ SORUSU

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı YSK eliyle engellenirse onun işaret edeceği adaya oy veririm diyen HDP seçmeni çok yüksek. Demirtaş'ın işaret ettiği adaya oy vermem diyen HDP seçmeni 0 yazıyla sıfır. Demirtaş Kürt siyasal hareketinin en büyük belirleyicisi ve doğal lideri olmuş.

<h3>"DİYARBAKIR SEYAHATİNİN ETKİSİ SIFIR"</h3><p>"Birinci bölümün özeti Erdoğan, HDP seçmenini kandıramamış. Çok fazla anlam yüklenen Diyarbakır seyahatinin etkisi de sıfır olmuş. Bir şekilde HDP'den destek almak isteyen kim olursa olsun yolları sadece Genel merkez ve Diyarbakır'a değil Edirne'ye de düşecek gibi görünüyor."</p>

"DİYARBAKIR SEYAHATİNİN ETKİSİ SIFIR"

"Birinci bölümün özeti Erdoğan, HDP seçmenini kandıramamış. Çok fazla anlam yüklenen Diyarbakır seyahatinin etkisi de sıfır olmuş. Bir şekilde HDP'den destek almak isteyen kim olursa olsun yolları sadece Genel merkez ve Diyarbakır'a değil Edirne'ye de düşecek gibi görünüyor."

<h3>DEVA, GP VE SP'YE BAKIŞ</h3><p>"Bu bölümde Deva Partisine , Gelecek Partisine ve Saadet Partisi'ne bakalım. Bu 3 partiyi aynı başlıkta ele almamın sebebi bazı analizlerde üçünün seçmeni için de "Milletvekili seçiminde partilerine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy vereceklerinin" söylenmesi ki bu oldukça yanlış bir çözümleme."</p>

DEVA, GP VE SP'YE BAKIŞ

"Bu bölümde Deva Partisine , Gelecek Partisine ve Saadet Partisi'ne bakalım. Bu 3 partiyi aynı başlıkta ele almamın sebebi bazı analizlerde üçünün seçmeni için de "Milletvekili seçiminde partilerine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy vereceklerinin" söylenmesi ki bu oldukça yanlış bir çözümleme."

<p>"Deva Partisi seçmenleri ideolojik olarak da AKP ve Erdoğan'a zannedildiği kadar yakın değil."</p>

"Deva Partisi seçmenleri ideolojik olarak da AKP ve Erdoğan'a zannedildiği kadar yakın değil."

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<p>"Gelecek Partisi seçmenleri ise zaten Erdoğan'ın kişisel olarak yaptıklarından dolayı ondan çok uzak.</p><p>İki partide de muhalefete destek eğilimi çok çok daha yüksek. Gelecek Partisi seçmenlerinin adaylara yaklaşımı şu şekilde olacak gibi:"</p>

"Gelecek Partisi seçmenleri ise zaten Erdoğan'ın kişisel olarak yaptıklarından dolayı ondan çok uzak.

İki partide de muhalefete destek eğilimi çok çok daha yüksek. Gelecek Partisi seçmenlerinin adaylara yaklaşımı şu şekilde olacak gibi:"

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<h3>SAADET PARTİSİ</h3><p>"Saadet Partisi seçmenleri çok büyük oranda kendilerinin de içinde bulunduğu muhalefet blokunun adayını destekleme eğiliminde."</p>

SAADET PARTİSİ

"Saadet Partisi seçmenleri çok büyük oranda kendilerinin de içinde bulunduğu muhalefet blokunun adayını destekleme eğiliminde."

<p>"Karamaollaoğlu/ Asiltürk ayrışmasında da taban çok büyük oranda Karamaollaoğlu'un yanında. Asiltürk'ün vereceği kararı önemseyenler , Karamaollaoğlu'un vereceği kararı daha çok önemserim diyenlerin ancak üçte biri kadar."<br></p>

"Karamaollaoğlu/ Asiltürk ayrışmasında da taban çok büyük oranda Karamaollaoğlu'un yanında. Asiltürk'ün vereceği kararı önemseyenler , Karamaollaoğlu'un vereceği kararı daha çok önemserim diyenlerin ancak üçte biri kadar."

<h3>MEMLEKET PARTİSİ'NDE SON DURUM NE?</h3><p>"Bu kısmı muhalefetten çıkan tüm partilerin seçmenleriyle ilgili de ön bir izlenim sağlaması açısından önemsiyorum. Memleket partisi muhalefet eleştirisi üzerinden görünür olsa da seçmenleri, ittifak dışı partiler içerisinde hala en muhalif grup. Memleket partisi seçmenleri Parti ve Liderleri muhalefet adayını desteklerse firesiz biçimde muhalefet adayına oy verecek. Tersi durumda da (bunun olacağını hiç sanmadığımı söylemeliyim) Memleket Partisi seçmeni yine muhalefete oy verecek."</p>

MEMLEKET PARTİSİ'NDE SON DURUM NE?

"Bu kısmı muhalefetten çıkan tüm partilerin seçmenleriyle ilgili de ön bir izlenim sağlaması açısından önemsiyorum. Memleket partisi muhalefet eleştirisi üzerinden görünür olsa da seçmenleri, ittifak dışı partiler içerisinde hala en muhalif grup. Memleket partisi seçmenleri Parti ve Liderleri muhalefet adayını desteklerse firesiz biçimde muhalefet adayına oy verecek. Tersi durumda da (bunun olacağını hiç sanmadığımı söylemeliyim) Memleket Partisi seçmeni yine muhalefete oy verecek."

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<p>Araştırmanın künyesi, böyle açıklandı.</p>

Araştırmanın künyesi, böyle açıklandı.

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