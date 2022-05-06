Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan, 3 adaya karşı kaybediyor

"Muhalefeti ne derece başarılı buluyorsunuz" sorusuna yanıtlarda ise "Başarılı buluyorum" diyenler yüzde 40.3, "Başarısız buluyorum" diyenler yüzde 40 olarak ölçüldü. "Kısmen başarılı buluyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 19.7 olarak ölçüldü.

Özkiraz, muhalefeti başarılı bulanların oranının ilk kez, başarısız bulanların üzerine çıktığını ve geçen aya göre yaklaşık 1 puanlık bir değişim olduğunu söyledi. Ancak bu az farkın anketin hata payı içerisinde olduğunu vurguladı.

