Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan, 3 adaya karşı kaybediyor
Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Başkanı Kemal Özkiraz, 27 Nisan-3 Mayıs arasında yaptıkları son seçim anketini paylaştı.
2 bin 460 kişi ile ve yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılan araştırmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olduğu üç senaryoda da seçimi kaybedeceği sonucu çıktı.
"Muhalefeti ne derece başarılı buluyorsunuz" sorusuna yanıtlarda ise "Başarılı buluyorum" diyenler yüzde 40.3, "Başarısız buluyorum" diyenler yüzde 40 olarak ölçüldü. "Kısmen başarılı buluyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 19.7 olarak ölçüldü.
Özkiraz, muhalefeti başarılı bulanların oranının ilk kez, başarısız bulanların üzerine çıktığını ve geçen aya göre yaklaşık 1 puanlık bir değişim olduğunu söyledi. Ancak bu az farkın anketin hata payı içerisinde olduğunu vurguladı.
"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıtlarda, kararsızlar dağıtılmadan şu sonuçlar çıktı:
CHP: Yüzde 28
AK Parti: Yüzde 27,1
İYİ Parti: Yüzde 11,6
HDP: Yüzde 9
MHP: Yüzde 5,4
DEVA: Yüzde 4,3
Zafer Partisi: Yüzde 2
Gelecek Partisi: Yüzde 1,7
Saadet Partisi: Yüzde 0,8
Yeniden Refah: Yüzde 0,7
TİP: Yüzde 0,5
Diğer: Yüzde 0,5
Kararsızlar: Yüzde 8,3
"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise şu sonuçlar çıktı:
CHP: Yüzde 30,5
AK Parti: Yüzde 29,5
İYİ Parti: Yüzde 12,6
HDP: Yüzde 9,9
MHP: Yüzde 5,7
DEVA: Yüzde 4,7
Zafer Partisi: Yüzde 2,2
Gelecek Partisi: Yüzde 1,9
Saadet Partisi: Yüzde 0,9
Yeniden Refah: Yüzde 0,7
TİP: Yüzde 0,5
Diğer: Yüzde 2
Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 43,1
Kararsızım ama büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm: Yüzde 8,2
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 33,2
Kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 7
Oy kullanmam: Yüzde 8,5
Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam oyu yüzde 51,3, Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam oyu yüzde 40,2 olarak ölçüldü.
Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Mansur Yavaş gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?
Mansur Yavaş: Yüzde 43,5
Kararsızım ama büyük ihtimalle Mansur Yavaş'a oy veririm: Yüzde 8,5
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 33
Kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm: Yüzde 5,4
Oy kullanmam: Yüzde 9,6
Özkiraz yayınında, Zafer Partisi'nin "Mansur Yavaş adayımız" çıkışıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir önceki anketteki olası oy oranında düşüş yaşandığını söyledi. Özkiraz, Erdoğan'ın oy oranında da yaklaşık 4 puanlık bir düşüş görüldüğünü belirtti.
Bununla birlikte Özkiraz, Yavaş'ın toplam oyunun yüzde 52, Erdoğan'ın toplam oyunun 38,4 olduğunu söyledi.
Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 44,8
Kararsızım ama büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu'na oy veririm: Yüzde 8,9
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 32,7
Kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm: Yüzde 6,1
Oy kullanmam: Yüzde 7,5
Bu senaryoda, İmamoğlu'nın toplam oyu yüzde 53,7, Erdoğan'ın toplam oyu yüzde 38,8 olarak ölçülmüş oldu.
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