<p>Fare istilası ile mücadele eden Avustralya’da şu sıralarda örümcek istilası yaşanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar bu durumun selden sonra ortaya çıkmasının normal olduğunu söylüyor.</p>
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Fare istilası ile mücadele eden Avustralya’da şu sıralarda örümcek istilası yaşanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar bu durumun selden sonra ortaya çıkmasının normal olduğunu söylüyor.

<p>Avustralya’nın Victoria Gippsland bölgesindeki yoğun yağıştan kaçan örümcekler bölgeyi esir aldı. Yağış ile meydana gelen selden kaçan örümcekler kenti örümcek ağları ile kapladı. Doğu Gippsland'de bu hafta 50 mm'lik bir yağmur bekleyen uzmanlar, benzer görüntülerin yine ortaya çıkabileceğini belirtti.</p>
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Avustralya’nın Victoria Gippsland bölgesindeki yoğun yağıştan kaçan örümcekler bölgeyi esir aldı. Yağış ile meydana gelen selden kaçan örümcekler kenti örümcek ağları ile kapladı. Doğu Gippsland'de bu hafta 50 mm'lik bir yağmur bekleyen uzmanlar, benzer görüntülerin yine ortaya çıkabileceğini belirtti.

<p><strong>'SELDEN SONRA GÖRÜLMESİ NORMAL'</strong></p><p>Sydney Üniversitesi'nden Profesör Dieter Hochuli, ağların selden sonra ortaya çıkmasının oldukça sıradan bir durum olduğunun altını çizdi. The Sun Gazetesi’ne konuşan profesör durumu ‘’Bunun gibi şiddetli yağışlar sonrası örümcekler artık orada yaşayamıyor ve daha yüksek yerlere kaçıyorlar’’ şeklinde ifade etti.&nbsp;</p>
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'SELDEN SONRA GÖRÜLMESİ NORMAL'

Sydney Üniversitesi'nden Profesör Dieter Hochuli, ağların selden sonra ortaya çıkmasının oldukça sıradan bir durum olduğunun altını çizdi. The Sun Gazetesi’ne konuşan profesör durumu ‘’Bunun gibi şiddetli yağışlar sonrası örümcekler artık orada yaşayamıyor ve daha yüksek yerlere kaçıyorlar’’ şeklinde ifade etti. 

<p><strong>FARE İSTİLASI DA DEVAM EDİYOR</strong></p><p>Aynı zamanda son yılların en büyük fare istilası ile uğraşan Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, mahsullere zarar veriyor. Çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istiyor.</p>
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FARE İSTİLASI DA DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda son yılların en büyük fare istilası ile uğraşan Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, mahsullere zarar veriyor. Çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istiyor.

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