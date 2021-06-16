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Avustralya’nın Victoria Gippsland bölgesindeki yoğun yağıştan kaçan örümcekler bölgeyi esir aldı. Yağış ile meydana gelen selden kaçan örümcekler kenti örümcek ağları ile kapladı. Doğu Gippsland'de bu hafta 50 mm'lik bir yağmur bekleyen uzmanlar, benzer görüntülerin yine ortaya çıkabileceğini belirtti.
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'SELDEN SONRA GÖRÜLMESİ NORMAL'
Sydney Üniversitesi'nden Profesör Dieter Hochuli, ağların selden sonra ortaya çıkmasının oldukça sıradan bir durum olduğunun altını çizdi. The Sun Gazetesi’ne konuşan profesör durumu ‘’Bunun gibi şiddetli yağışlar sonrası örümcekler artık orada yaşayamıyor ve daha yüksek yerlere kaçıyorlar’’ şeklinde ifade etti.
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