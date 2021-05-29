Avustralya'da fare istilası: Kentleri esir aldılar
Son yılların en büyük fare istilası Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki birçok yerleşim yerini esir aldı. Uzmanlara göre bölgede içme suları da tehlikede olabilir.
Avustralya, son yılların en büyük fare istilalarından birisini yaşıyor. Ülkede milyonlarca fare ülkenin Yeni Güney Galler eyaletindeki birçok yerleşim yerini resmen esir aldı.
Sputnik'te yer alan habere göre, uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İstila bölgedeki çiftçilerin kış için hazırladığı saman balyalarının mahvolması tehdidini de beraberinde getirdi.
İÇME SULARI TEHDİT ALTINDA
Ülke basınında yer alan haberlere göre, şimdiye kadar yerel hastanede en az üç hasta fareler tarafından ısırıldı. Fare istilası nedeniyle bölgedeki süpermarketler ise yiyecekleri kapalı haznelerde saklamak zorunda kaldı.
Fare istilasının yaşandığı bölgede içme sulularının da tehdit altında olduğu belirtiliyor.
Video Haberler
- Final öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi
- Şampiyonluk kutlayan futbolcu, takım otobüsünden düştü
- Korkunç olay! Her şey bir anda oldu
- Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasında hapis istemi
- Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
- Baskın anı kamerada! Polisler yalıya böyle girdi
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'Taksim çocuğu' yanıtı
- 2 yaşındaki minik Eren'in acı ölümü
- İstanbul'da korkunç an! Ölümden kıl payı kurtuldu
- Başkent'te doktora bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması
- Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı
- 'EDHO' dizisini bıraktı, Harvard'tan mezun oldu
- Binlerce kişiden ‘dolandırıldım’ şikayeti
- Haberim yoktu diyen Çalışkan'a yanıt
- Ambulans alev alev yandı
- CHP'yi üzen ölüm: Kumcu yaşamını yitirdi
- Soylu-Çalışkan tartışmasının perde arkası
- İmamoğlu hakkında hapis cezası istemi
- Ağar, Marina'yı bıraktı!