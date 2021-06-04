<p>Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve antrenörü Aykut Kocaman, 3 Temmuz süreci hakkında sert açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve antrenörü Aykut Kocaman, 3 Temmuz süreci hakkında sert açıklamalarda bulundu. 

<p><em>Play Spor'</em>a açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman,&nbsp;</p><p>"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTIĞI İÇİN MUTLUYUM"</p><p>Bir zulüm dönemi sona erdi. Gerçekler ortaya çıktığı için mutluyum. Süreçten kazançlı çıktığını zannedenlerin de aslında kaybettiği bir dönem yaşandı."</p>
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Play Spor'a açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, 

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTIĞI İÇİN MUTLUYUM"

Bir zulüm dönemi sona erdi. Gerçekler ortaya çıktığı için mutluyum. Süreçten kazançlı çıktığını zannedenlerin de aslında kaybettiği bir dönem yaşandı."

<p><strong>"BİR ZULÜM HUKUKSAL OLARAK SONA ERDİ"</strong></p><p>Bu kararla birlikte futbolda bir zulüm döneminin hukuksal olarak sona erdiğini söyleyebiliriz. Ancak Türk futboluna verdiği zarar uzun süreler devam edecek gibi görünüyor.&nbsp; Türk futbolunu temizlemek amacıyla başlatıldığı iddia edilen ama tamamen Fenerbahçe'ye yönelik olarak planlanan bir operasyondu. Şampiyonluğu sahada, bileğimizin hakkıyla kazanan bir takım olarak ilk günden itibaren bunu söyledik.</p>
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"BİR ZULÜM HUKUKSAL OLARAK SONA ERDİ"

Bu kararla birlikte futbolda bir zulüm döneminin hukuksal olarak sona erdiğini söyleyebiliriz. Ancak Türk futboluna verdiği zarar uzun süreler devam edecek gibi görünüyor.  Türk futbolunu temizlemek amacıyla başlatıldığı iddia edilen ama tamamen Fenerbahçe'ye yönelik olarak planlanan bir operasyondu. Şampiyonluğu sahada, bileğimizin hakkıyla kazanan bir takım olarak ilk günden itibaren bunu söyledik.

<p>Tecrübeli çalıştırıcı, 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü görevinde bulunuyordu.&nbsp;</p>
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Tecrübeli çalıştırıcı, 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü görevinde bulunuyordu. 

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