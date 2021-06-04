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"BİR ZULÜM HUKUKSAL OLARAK SONA ERDİ"
Bu kararla birlikte futbolda bir zulüm döneminin hukuksal olarak sona erdiğini söyleyebiliriz. Ancak Türk futboluna verdiği zarar uzun süreler devam edecek gibi görünüyor. Türk futbolunu temizlemek amacıyla başlatıldığı iddia edilen ama tamamen Fenerbahçe'ye yönelik olarak planlanan bir operasyondu. Şampiyonluğu sahada, bileğimizin hakkıyla kazanan bir takım olarak ilk günden itibaren bunu söyledik.
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