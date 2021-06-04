Sivasspor, "Rıza Çalımbay ile devam" dedi

04 Haziran 2021 Cuma, 17:32

Süper Lig’de başarılı bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi biten deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Kırmızı- beyazlı ekip, deneyimli adam için yarın saat 12.00'de 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.

Demir Grup Sivasspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sivas'ın Takımı, Sivas'ın antrenörü, hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3'üncü sezonda da yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini bir yıl uzattıklarını sosyal medyadan şu paylaşım ile duyurdu: