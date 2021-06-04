Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu: "Birkaç transferimiz daha olacak"
Trabzonspor yöneticisi Sağıroğlu, "Bir programın ışığı doğrultusunda transferlerimiz yapılıyor. Bu sene çok ciddi bir iskelet şeklimiz oluşmuş zaten. Bu iskelete ilave olarak doğru transferler yapılmasını biz görev edindik" dedi.
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bir programın ışığı doğrultusunda transferlerimiz yapılıyor. Bu sene çok ciddi bir iskelet şeklimiz oluşmuş zaten. Bu iskelete ilave olarak doğru transferler yapılmasını biz görev edindik." dedi.
Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde, Bizim Neslin Uşakları Derneği (BNU) tarafından oluşturulan hatıra ormanı açılışı, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile altyapı oyuncuları, Bizim Neslin Uşakları Derneği Başkanı Uğur İl ve Tema Vakfı üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Açılış sonrası konuşan Ömer Sağıroğlu, Bizim Neslin Uşakları Derneği'nin Trabzon'un değerlerini öne çıkarmak ve Trabzon'un isminin güzellikleriyle anılmasını sağladığını belirterek, oluşturulan hatıra ormanının açılışını koronavirüs salgını dolayısıyla daha önce gerçekleştiremediklerini söyledi.
Trabzonspor'un her zaman yarışmacı kimliğiyle ön planda olduğunun altını çizen Sağıroğlu, "Bir programın ışığı doğrultusunda transferlerimiz yapılıyor. Bu sene çok ciddi bir iskelet şeklimiz oluşmuş zaten. Bu iskelete ilave olarak doğru transferler yapılmasını biz görev edindik." ifadelerini kullandı.
Transferlerle ilgili soru üzerine Sağıroğlu, şunları kaydetti:
"Çok uzun süreden beri çalışılan isimlerdi bunlar. İki kişiyi imzalattık, sona getirdik. İkisinin de ismini kimse tartışır pozisyonda değil. Diğer arkadaşlarla beraber aralarında böyle uçurum olacak ya da birisi fazla birisi az olacak şekilde değil takım dengelerini de bozmadan yapmış olduğumuz transferler. Bundan sonra da gelecek olan birkaç transferimiz daha olacak. Onlar da hoca ve başkanın değdiği üzere haziran sonuna doğru kampla birlikte mevcut kadromuza gelecekler diye düşünüyorum."
"TARAFTAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Taraftarın önemine değinen Sağıroğlu, "Bu sene on ikinci adam dediğimiz tribündeki taraftarlarımız olsaydı belki de bu topladığımız puandan daha fazla puan toplardık. Taraftar bizim için çok önemli. Hem futbolun seyri açısından hem de insanlara verdiği enerji açısından, takımımız o enerjiyi maalesef bulamadı. Dileriz bu yeni sezonda inşallah taraftarlarımızla organizasyonlara imza atarız ve daha iyi sonuçlar alırız." değerlendirmesinde bulundu.
Bizim Neslin Uşakları Derneği Başkanı Uğur İl de "Biz ormansız vatanın duvaksız geline benzer dediği, Türk anaların evlatlarıyız. Dünyanın yüzölçümü 50 milyon kilometrekare, onun yüzde 30'u orman alanı. Teşkilat olarak ormanları geliştirmek adına yaptığımız bu anlamlı etkinliğe destekleriniz için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
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