Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 5 madalya daha kazandı
Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.
Organizasyonun dördüncü gününde, erkekler F34 kategorisi cirit atma finalinde Muhsin Kaedi 31.69 metrelik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.
Erkekler T12 kategorisi 400 metre yarışında milli sporcu Oğuz Akbulut da altın madalya aldı. Milli sporcu elde ettiği 49.33’lük derecesiyle şampiyona rekorunu kırdı.
Kadınlar T11 kategorisi 400 metre yarışında Öznur Akbulut 1:09.09’luk derecesiyle gümüş madalya elde ederken Havva Elmalı ise 1:11.72’lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
Erkekler T11 kategorisi 1500 metre yarışında Hasan Hüseyin Kaçar 4:15.39’luk derecesiyle bronz madalya kazandı.
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