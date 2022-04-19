Aylık 7 bin liraya çoban bulamadılar, yeni uygulama başlattılar

Arslan, "Şu an zor durumdayız. Aylık 7 bin liraya çoban bulamıyoruz. Köylüler olarak kendi aramızda nöbetleşe hayvanlarımızı güdüyoruz. Şu an çobansız bir şekilde hayvanlarımızı günlük çobanlık yaparak meralara çıkarıyoruz. Önceki yılların çobanları bile bu yıl çalışmak istemiyor. İlçeye dışarıdan gelecek çoban bekliyoruz" dedi.