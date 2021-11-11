Aynı evde Covid-19'a yakalanmayanların sırrı belli oldu

Bilim insanları İngiltere’de salgının ilk dalgasında görevli sağlık çalışanlarının kan değerlerini inceledi.

Araştırmada Covid-19’a yoğun maruz kalan 58 kişinin Covid-19 testinin negatif çıktığını tespit eden uzmanlar fakat bu kişilerin T-hücresinde bir artış meydana geldiği tespit edildi. Bu artışın koronavirüse maruz kalmamış kişilere oranla daha yüksek olduğu belirtilirken, “Bu araştırma bize insanlardaki T-hücrelerinin önceki hastalıklardan ve gripten dolayı bir hafızası olduğunu ve dolayısıyla insanları Covid-19’dan da koruduğunu düşündürüyor” açıklaması yapıldı.