Ayten Alpman'ı ölümünün 10. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 13:55
<p><strong>Ayten Alpman,</strong> 20 Kasım 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yıl önce bugün, 20 Nisan 2012 tarihinde ise hayatını kaybetti. Ünlü Türk pop müziği ve caz sanatçısı, en çok <strong>Memleketim</strong> şarkısıyla biliniyor.</p><p>İşte ölüm yıl dönümünde yetenekli sanatçının yaşam öyküsü...</p>

Ayten Alpman, 20 Kasım 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yıl önce bugün, 20 Nisan 2012 tarihinde ise hayatını kaybetti. Ünlü Türk pop müziği ve caz sanatçısı, en çok Memleketim şarkısıyla biliniyor.

İşte ölüm yıl dönümünde yetenekli sanatçının yaşam öyküsü...

<p>Aplman, ilköğrenimini <em>Nişantaşı Kız Lisesi'nde</em> ve <em>Erenköy Kız Lisesi'nde</em> tamamladı. Liseden sonra <strong>İlham Gencer'in</strong> solistlik teklifi ile<strong> İstanbul Radyosu'nda</strong> programa başladı. Daha sonra <strong>Arif Mardin</strong> ile tanışmış ve onun teşviki ile caz şarkıları söylemeye başladı.<br></p>

Aplman, ilköğrenimini Nişantaşı Kız Lisesi'nde ve Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Liseden sonra İlham Gencer'in solistlik teklifi ile İstanbul Radyosu'nda programa başladı. Daha sonra Arif Mardin ile tanışmış ve onun teşviki ile caz şarkıları söylemeye başladı.

<p>1953 yılında<strong> İlham Gencer</strong> ile evlendi; fakat 1960 yılında eşinden ayrıldı. </p><p>1959 yılında ilk plağı <strong>Sayonara/Passion Flower</strong> taş plak olarak yayınlandı.&nbsp;<br></p>

1953 yılında İlham Gencer ile evlendi; fakat 1960 yılında eşinden ayrıldı.

1959 yılında ilk plağı Sayonara/Passion Flower taş plak olarak yayınlandı. 

<p>1963 yılında çalışmak için <strong>İsveç'e</strong> gitti, üç yıl sonra Türkiye'ye döndü.<strong> Fecri Ebcioğlu'nun</strong> ısrarlarıyla Türkçe söylemeye başladı ve ilk çalışması <strong>İnan Bana/Ayrıldık Yalnızım</strong> isimli 45'lik plak olarak yayınlandı. <strong>Sezen Cumhur Önal</strong> ile birkaç 45'lik çalışması yaptı.<br></p>

1963 yılında çalışmak için İsveç'e gitti, üç yıl sonra Türkiye'ye döndü. Fecri Ebcioğlu'nun ısrarlarıyla Türkçe söylemeye başladı ve ilk çalışması İnan Bana/Ayrıldık Yalnızım isimli 45'lik plak olarak yayınlandı. Sezen Cumhur Önal ile birkaç 45'lik çalışması yaptı.

<p>1968 yılında <strong>Ümit Aksu</strong> ile evlendi.<strong> Fecri Ebcioğlu</strong> ile birlikte yaptıkları <strong>Sensiz Olamam</strong> ile ilk büyük çıkışını yaptı.&nbsp;</p>

1968 yılında Ümit Aksu ile evlendi. Fecri Ebcioğlu ile birlikte yaptıkları Sensiz Olamam ile ilk büyük çıkışını yaptı. 

<p>1972 yılında yaptığı ve sözlerini <strong>Fikret Şeneş'in</strong> yazdığı <strong>Bir Başkadır Benim Memleketim</strong> plağı pek ilgi görmedi. 1974 yılında<em> Kıbrıs Harekâtı ile TRT'de</em> <strong>"Memleketim"</strong> çok sık çalınmaya başlayınca, şarkı tekrar 45'lik plak olarak piyasaya sürüldü ve büyük satış rakamlarına ulaştı.&nbsp;</p><p><em>Rabe Elimelekh adlı geleneksel bir Yahudi halk şarkısının aranjmanı olan ve Mireille Mathieu'nun da Fransızca seslendirdiği bu şarkı Fikret Şeneş'in Türkçe sözleriyle adeta bir milli marş halini aldı.</em><br data-mce-bogus="1"></p>

1972 yılında yaptığı ve sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı Bir Başkadır Benim Memleketim plağı pek ilgi görmedi. 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı ile TRT'de "Memleketim" çok sık çalınmaya başlayınca, şarkı tekrar 45'lik plak olarak piyasaya sürüldü ve büyük satış rakamlarına ulaştı. 

Rabe Elimelekh adlı geleneksel bir Yahudi halk şarkısının aranjmanı olan ve Mireille Mathieu'nun da Fransızca seslendirdiği bu şarkı Fikret Şeneş'in Türkçe sözleriyle adeta bir milli marş halini aldı.

<p>İki adet uzun çalar çalışması yapan Alpman, 1995 yılında ses tellerinde oluşan nodüllerden ameliyat oldu. 1999 yılında en sevilen şarkılarından oluşan bir albümü Ada Müzik tarafından yayınlandı. Sahne çalışmalarına profesyonel anlamda devam etmeyip sadece dönem dönem caz konserleri verdi.</p><p><em>İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)</em> tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali tarafından Ayten Alpman'a 2007 yılında <strong>Yaşam Boyu Başarı Ödülü</strong> takdim edildi.</p>

İki adet uzun çalar çalışması yapan Alpman, 1995 yılında ses tellerinde oluşan nodüllerden ameliyat oldu. 1999 yılında en sevilen şarkılarından oluşan bir albümü Ada Müzik tarafından yayınlandı. Sahne çalışmalarına profesyonel anlamda devam etmeyip sadece dönem dönem caz konserleri verdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali tarafından Ayten Alpman'a 2007 yılında Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi.

<p>20 Nisan 2012 tarihinde zatürreden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.<br></p>

20 Nisan 2012 tarihinde zatürreden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

<p><strong>DİSKOGRAFİ</strong></p><p>* Sayonara/Passion Flower (1959)</p><p>* Tomorrow (Özleyiş) / Manha De Carnival (1960)</p><p>* İnan Bana / Ayrıldık Yalnızım (1967)</p><p>* Seni Unutmak Senden Kaçmak İstiyorum / Kim Demiş Aşk Yalandır Diye (1967)</p><p>* Bu Sana Son Seslenişim / Sevmedim Hayatı (1967)</p><p>* Hakkın Yok / Beni Unutma (1967)</p><p>* Ve... Tanrı Aşkı Yarattı / Ömrüm Senindir (1968)</p><p>* Hayal / Çağırdın Sana Koştum (1969)</p><p>* Sensiz Olamam / Aynalar Aynalar (1970)</p><p>* Bir Başkadır Benim Memleketim / Yaşamak İçin (1971)</p><p>* Tek Başına / Sevince Her şey Başka (1973)</p><p>* Memleketim / Unutsana (1973)</p><p>* Yanımda Olsa / İstersen (1974)</p><p>* O Sabah / Ben Varım (1974)</p><p>* Ben Yürürüm Yana Yana / Iraktır Yolların (1974)</p><p>* Memleketim (1974)</p><p>* Birazcık Umut / Kimbilir Kim Var Yanında (1975)</p><p>* Ben Böyleyim / Mutlu Olamadım (1975)</p><p>* Ölünceye Kadar / O Gün (1975)</p><p>* Ben Böyleyim (1976)</p><p>* Son Bir Defa / Neden Sanki Bu Dünya Dar Geliyor İnsana (1977)</p><p>* Eski 45'likler (1999)</p><p>* Bir Başkadır Ayten Alpman (2007)</p>

DİSKOGRAFİ

* Sayonara/Passion Flower (1959)

* Tomorrow (Özleyiş) / Manha De Carnival (1960)

* İnan Bana / Ayrıldık Yalnızım (1967)

* Seni Unutmak Senden Kaçmak İstiyorum / Kim Demiş Aşk Yalandır Diye (1967)

* Bu Sana Son Seslenişim / Sevmedim Hayatı (1967)

* Hakkın Yok / Beni Unutma (1967)

* Ve... Tanrı Aşkı Yarattı / Ömrüm Senindir (1968)

* Hayal / Çağırdın Sana Koştum (1969)

* Sensiz Olamam / Aynalar Aynalar (1970)

* Bir Başkadır Benim Memleketim / Yaşamak İçin (1971)

* Tek Başına / Sevince Her şey Başka (1973)

* Memleketim / Unutsana (1973)

* Yanımda Olsa / İstersen (1974)

* O Sabah / Ben Varım (1974)

* Ben Yürürüm Yana Yana / Iraktır Yolların (1974)

* Memleketim (1974)

* Birazcık Umut / Kimbilir Kim Var Yanında (1975)

* Ben Böyleyim / Mutlu Olamadım (1975)

* Ölünceye Kadar / O Gün (1975)

* Ben Böyleyim (1976)

* Son Bir Defa / Neden Sanki Bu Dünya Dar Geliyor İnsana (1977)

* Eski 45'likler (1999)

* Bir Başkadır Ayten Alpman (2007)

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