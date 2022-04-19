Ayten Alpman'ı ölümünün 10. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz
1972 yılında yaptığı ve sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı Bir Başkadır Benim Memleketim plağı pek ilgi görmedi. 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı ile TRT'de "Memleketim" çok sık çalınmaya başlayınca, şarkı tekrar 45'lik plak olarak piyasaya sürüldü ve büyük satış rakamlarına ulaştı.
Rabe Elimelekh adlı geleneksel bir Yahudi halk şarkısının aranjmanı olan ve Mireille Mathieu'nun da Fransızca seslendirdiği bu şarkı Fikret Şeneş'in Türkçe sözleriyle adeta bir milli marş halini aldı.
İki adet uzun çalar çalışması yapan Alpman, 1995 yılında ses tellerinde oluşan nodüllerden ameliyat oldu. 1999 yılında en sevilen şarkılarından oluşan bir albümü Ada Müzik tarafından yayınlandı. Sahne çalışmalarına profesyonel anlamda devam etmeyip sadece dönem dönem caz konserleri verdi.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali tarafından Ayten Alpman'a 2007 yılında Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi.
DİSKOGRAFİ
* Sayonara/Passion Flower (1959)
* Tomorrow (Özleyiş) / Manha De Carnival (1960)
* İnan Bana / Ayrıldık Yalnızım (1967)
* Seni Unutmak Senden Kaçmak İstiyorum / Kim Demiş Aşk Yalandır Diye (1967)
* Bu Sana Son Seslenişim / Sevmedim Hayatı (1967)
* Hakkın Yok / Beni Unutma (1967)
* Ve... Tanrı Aşkı Yarattı / Ömrüm Senindir (1968)
* Hayal / Çağırdın Sana Koştum (1969)
* Sensiz Olamam / Aynalar Aynalar (1970)
* Bir Başkadır Benim Memleketim / Yaşamak İçin (1971)
* Tek Başına / Sevince Her şey Başka (1973)
* Memleketim / Unutsana (1973)
* Yanımda Olsa / İstersen (1974)
* O Sabah / Ben Varım (1974)
* Ben Yürürüm Yana Yana / Iraktır Yolların (1974)
* Memleketim (1974)
* Birazcık Umut / Kimbilir Kim Var Yanında (1975)
* Ben Böyleyim / Mutlu Olamadım (1975)
* Ölünceye Kadar / O Gün (1975)
* Ben Böyleyim (1976)
* Son Bir Defa / Neden Sanki Bu Dünya Dar Geliyor İnsana (1977)
* Eski 45'likler (1999)
* Bir Başkadır Ayten Alpman (2007)
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Murda lakaplı rapçiye hapis cezası
- İSKİ'den Kazandere ve Pabuçdere açıklaması
- Eski çalışanlardan patronlarına gizli çekim iddiası
- Damper kazaları
- Tribün lideri, silahlı saldırıda öldürüldü
- Park halindeki minibüs alev alev yandı
- Kritik 'maske açıklaması'
- Kum fırtınası kazalara sebep oldu: 7 yaralı
- Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, 90 bin liralık al
- Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp
En Çok Okunan Haberler
-
- Şanlıurfa'da gazlı müdahale
- 74 yaşındaki İtalya Başbakanı Covid-19'a yakalandı
- Ünlü ekonomist 'doların geleceğini' yazdı
- Rockefeller'ın serveti nasıl bölündü?
- Ramazanda 'düzenli uykuya' dikkat!
- Uzmanı açıkladı: Her gün aynı şeyleri yemek zararlı mı?
- Yemek süresinin uzaması, 'doymayı' kolaylaştırıyor
- Sarah Bernhardt! Bir süperstar öyküsü!
- Marguerite Duras... Askıya alınmış tutku!
- Jean-Jacques Rousseau! Hem aklın hem duygunun yanında...