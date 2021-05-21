<p>Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu.&nbsp;</p>
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Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu. 

<p>Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi.</p>
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Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi.

<p>Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı.&nbsp;</p>
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Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı. 

<p>Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü.</p><p>Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.</p>
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Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü.

Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

<p>Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direğinin de devrildiği bildirildi.</p>
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Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direğinin de devrildiği bildirildi.

<p>Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparken, ilçede hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.&nbsp;</p>
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Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparken, ilçede hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. 

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