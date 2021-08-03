Dikkat! Haberin içeriğinde bazı okuyucularımızı rahatsız edecek ifadeler bulunmaktadır.
Antalya'da kendisinden beş gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürüldü. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda parçalara ayırıp valizle ormana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın itirafları dehşete düşürdü.
Antalya’da, gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu acımasızca öldüren emlakçı Mustafa Murat Ayhan’ın ifadesi ortaya çıktı. Sözcü’den İsmail Saymaz imzalı habere göre Ayhan, eve götürdüğü Azra’nın üzerini örtmek isterken elinin bedenine değdiğini, “Ne yapıyorsun!” diyen genç kızı paniğe kapılıp boğduğunu iddia etti.
Katil zanlısı Ayhan, emlak şirketi sahibi olduğunu, 2013’te boşandığını, bir oğlunun bulunduğunu anlattı. 48 yaşındaki Ayhan, 16 Temmuz’da Konyaaltı’nda kafeye gittiğini, kafede servis elemanı olan Azra ile tanıştığını söyledi. Azra'ya iş teklif ettiğini belirten Ayhan, karşılıklı telefonlarını aldıklarını söyledi.
28 Temmuz’da Azra’nın koronavirüse yakalandığını öğrenince mesaj yazdığını kaydeden Ayhan, kızın “Bakanım yok, beş gün oldu bir şey yemedim, ilaçlarımı alamadım, ölmek istiyorum. Her yerim çok ağrıyor” dediğini söyledi. Azra’yı evden aldığını ve lokantaya gittiklerini belirten Ayhan, Azra'nın ilacını alıp eve dönmek üzere yola çıktıklarını söyledi.
Ayhan, şöyle devam etti:
“Azra, arkadaşına telefon açtı. Arkadaşı cevap vermedi. ‘Uyumuş, telefonu duymuyor’ dedi. ‘Evine bırakayım mı?’ diye sordum. ‘Ablam ile kalmak istemiyorum’ demesi üzerine ‘Bende kalabilirsin’ dedim. Azra, ablası aradığında ‘Eve dönmeyeceğim, sana bahsettiğim arkadaşımda kalacağım, beni merak etme’ dedi.”
“Üzerini örttüğüm sırada elim kalçasına değdi. Panikle uyanıp ‘Ne yapıyorsun’ diyerek, bağırıp yüzümün sol tarafını tırmaladı. Panikledim ve ‘Sus ne bağırıyorsun’ diyerek, iki elimle Azra’nın boğazını hareketsiz kaldığı ana kadar sıktım. Nefes almadığını, nabzının atmadığını fark edince öldüğünü anladım.”
Eve döndüğünü, gece alkol alıp ne yapacağını düşündüğünü anlatan Ayhan, sızdığını ve ertesi gün hava aydınlanırken uyandığını ifade etti. Küvetteki cesedin kol ve bacaklarını parçalara ayırıp çöp poşetlerine koyduğunu, poşetleri spor çantaya koyup boynuna asarak arabaya taşıdığını ifade eden Ayhan, Kirişçiler Köyü’ne yakın ormanlık alana giderek, her parçayı bir çalının içine attığını söyledi.
Eve dönünce Azra’nın gövdesini iki parçaya ayırdığını, bu parçaları da Kirişçiler’deki ormanda çalılara koyduğunu söyledi. Ayhan, kanı temizlemek için banyoda kova içerisinde çamaşır suyuna bastığı Azra’nın eşyaları ile bıçak ve testereyi spor çantaya doldurduğunu söyledi. Bıçak ve testereyi Boğaçay’a attığını anlatan Ayhan, eşyaları çöpe bıraktığını anlattı.
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