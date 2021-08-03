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28 Temmuz’da Azra’nın koronavirüse yakalandığını öğrenince mesaj yazdığını kaydeden Ayhan, kızın “Bakanım yok, beş gün oldu bir şey yemedim, ilaçlarımı alamadım, ölmek istiyorum. Her yerim çok ağrıyor” dediğini söyledi. Azra’yı evden aldığını ve lokantaya gittiklerini belirten Ayhan, Azra'nın ilacını alıp eve dönmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Ayhan, şöyle devam etti: