B12 vitamini nedir, nelerde bulunur, faydaları nelerdir?
Vücudun hemen her hücresinin ihtiyaç duyduğu, suda çözülebilen bir vitamin olan B12 vitamini eksikliğinde çok ciddi nörolojik sorunlara ve anemi gibi önemli hastalıklara yol açabiliyor.
Hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan B12 vitamini, takviye ürünler yoluyla da vücuda alınabiliyor.
İşte B12 vitamini hakkında tüm ayrıntılar...
B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ
Vücut içerisinde B12 vitamini seviyesi çok azaldığında ortaya çıkan duruma B12 eksikliği deniliyor. Bu durum geri döndürülemez nörolojik sorunlara yol açabiliyor. İnsan vücudu dört yıl yeterli olacak kadar B12 vitaminini depolayabiliyor ve fazla kısmını idrar ile dışarı atıyor.
B12 vitamini hayvan etinde doğal olarak bulunuyor ve bu sayede sağlıklı bir diyetle B12 eksikliği belirtilerinden kolayca kaçınmak mümkün hale geliyor.
Ancak çeşitli nedenlerle et tüketmeyen insanlar ek B12 vitamini takviyesi alabiliyorlar. Bu vitamin endüstriyel olarak sadece bakteriyel fermantasyon sentezi ile üretilebiliyor.
B12 VİTAMİNİ NEDİR?
B12 vitamini suda çözünebilen, DNA sentezinde, yağ asitleri ve amino asitlerin vücut içinde kullanımında oynadığı rol sayesinde vücut içerisindeki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir B vitamini türü olarak biliniyor. Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için gerekli olan vitamin, kobalamin, B12 vitamininin bir diğer adı. B12 vitamini, en büyük ve yapısal olarak en karmaşık vitamin.
Vitaminler genel olarak ya vücut tarafından hiç üretilmeyen ya da olumsuz sağlık sonuçlarını veya hastalıkları önlemek için yetersiz miktarda üretilebilen temel besinler olduğu için, uygun beslenmeyle ve sadece tıbbi açıdan gerekli olduğu durumlarda vitamin takviyeleriyle vücuda vitamin sağlamak gerekli oluyor.
B12 VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELER?
B12 vitamini, beynin ve sinir sisteminin normal işlevini sürdürmesi için çok önemli, ayrıca alyuvarların oluşumunda önemli bir rol oynayarak DNA'nın oluşturulmasına ve düzenlenmesine yardımcı oluyor. Vücuttaki hemen her hücrenin metabolizması, yağ asitlerinin sentezinde ve enerji üretiminde rol oynayan B12 vitaminine bağlı.
B12 vitamini, insan vücudunun folik asidi emmesine yardımcı olarak depolanan enerjinin salınmasını sağlıyor.
Yapılan araştırmalar sonucunda 14 yaş üzerindeki bireylerin günde 2, 4 mikrogram (mcg) B12 vitamini tüketmeleri tavsiye ediliyor. Hamile kadınlarda bu miktar 2.6 mikrogram iken anne sütü ile bebek emziren kadınlarda bu miktar 2.8 mikrograma çıkıyor. Aşırı B12 vitamini alımı toksik veya zararlı nitelikler göstermiyor. Bununla birlikte vitamin takviyesi almaya başlamadan önce her zaman doktora başvurulmalı.
B12 VİTAMİNİ NELERDE BULUNUYOR?
B12 Vitaminini birçok besin kaynağından elde edilebiliyor. B12 Vitamini et çok hayvansal kaynaklı besinlerde bulunuyor. Bitkilerde bulunmadığı için vegan beslenen kişilerin, beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor.
B12 eksikliğinin neden olduğu bağışıklık sisteminin zayıflaması, unutkanlık gibi hafıza problemleri ve kansızlık gibi durumlar için hayvansal gıda tüketmeyen kişiler takviye ürünlerden faydalanabiliyor.
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