Bağcılar'da 20 bin kişilik konser: Maske ve mesafe unutuldu
Sanatçılara çiçek takdiminde bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her kesime hizmet etmenin mutluğu içerisinde olduklarını söyleyerek “Hizmetlerimizle gençlerimizin özellikle sosyal ve kültürel anlamda yetişmelerine destek veriyoruz. Bugün de onların isteği üzerine bir gençlik şöleni düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Gençler eğlenmeye devam. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere” dedi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- MEB'den okullara kaynak uyarısı
- Damat rica etti Bakan Koca reddetti
- Eski İçişleri Bakanı açıkladı
- Erdoğan'ın ABD ziyareti hüsran...
- İstimara maruz bırakılan çocuk yaşadıklarını anlattı
- Belediye başkanı Diyanet eleştirisini engelledi
- Babacan'dan Bahçeli'ye sert sözler
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Genç futbolcu yaşamını yitirdi