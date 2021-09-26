Bağcılar'da 20 bin kişilik konser: Maske ve mesafe unutuldu

Sanatçılara çiçek takdiminde bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her kesime hizmet etmenin mutluğu içerisinde olduklarını söyleyerek “Hizmetlerimizle gençlerimizin özellikle sosyal ve kültürel anlamda yetişmelerine destek veriyoruz. Bugün de onların isteği üzerine bir gençlik şöleni düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Gençler eğlenmeye devam. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere” dedi.

