Bağcılar'da 20 bin kişilik konser: Maske ve mesafe unutuldu

(DHA)
26 Eylül 2021 Pazar, 12:27
<p>Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Konserleri’nde rap müziğin güçlü isimleri Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker gençlerle buluştu. </p><p>Maske ve mesafe kurallarının unutulduğu konsere yaklaşık 20 bin kişi katıldı.<br></p>

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Konserleri’nde rap müziğin güçlü isimleri Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker gençlerle buluştu.

Maske ve mesafe kurallarının unutulduğu konsere yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

<p>Hizmetlerde önceliklerinin gençler olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gençlik Konserleri” projesini hayata geçirdiğini duyurdu.<br></p>

Hizmetlerde önceliklerinin gençler olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gençlik Konserleri” projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

<p>Bu kapsamda rap dünyasının önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker Bağcılar’da ağırlandı. Konserin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı saatler öncesinden dolmaya başladı.<br></p>

Bu kapsamda rap dünyasının önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker Bağcılar’da ağırlandı. Konserin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı saatler öncesinden dolmaya başladı.

<p>Konser alanı girişinde “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapıldı.&nbsp;</p><p>Yoğun ilgi gören konser için 20 bin kişi meydanı doldurdu.</p>

Konser alanı girişinde “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapıldı. 

Yoğun ilgi gören konser için 20 bin kişi meydanı doldurdu.

<p>Konser sırasında maske ve mesafe kurallarının unutulduğu görüldü.</p>

Konser sırasında maske ve mesafe kurallarının unutulduğu görüldü.

<p>Sahneye ilk olarak Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat (Wolker) çıktı. “Konserde değil mahallemizdeyiz” diyen ikili, “Fersah” ve “Çakı” başta olmak üzere tanınmış şarkılarıyla coşkulu dakikalar yaşattı.<br></p>

Sahneye ilk olarak Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat (Wolker) çıktı. “Konserde değil mahallemizdeyiz” diyen ikili, “Fersah” ve “Çakı” başta olmak üzere tanınmış şarkılarıyla coşkulu dakikalar yaşattı.

<p>İlerleyen saatlerde ise Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz) yoğun alkış ve ışıklar eşliğinde sahnede yerini aldı.<br></p>

İlerleyen saatlerde ise Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz) yoğun alkış ve ışıklar eşliğinde sahnede yerini aldı.

<p>Sanatçılara çiçek takdiminde bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her kesime hizmet etmenin mutluğu içerisinde olduklarını söyleyerek “Hizmetlerimizle gençlerimizin özellikle sosyal ve kültürel anlamda yetişmelerine destek veriyoruz. Bugün de onların isteği üzerine bir gençlik şöleni düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Gençler eğlenmeye devam. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere” dedi.<br></p>

Sanatçılara çiçek takdiminde bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her kesime hizmet etmenin mutluğu içerisinde olduklarını söyleyerek “Hizmetlerimizle gençlerimizin özellikle sosyal ve kültürel anlamda yetişmelerine destek veriyoruz. Bugün de onların isteği üzerine bir gençlik şöleni düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Gençler eğlenmeye devam. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere” dedi.

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