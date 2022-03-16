Bahar aylarında gezilecek en güzel 10 yer
1-) YEDİGÖLLER
Yedigöller, Karadeniz Bölgesi’nin batı kısmında yer alan bir yeryüzü cenneti.
Bolu’nun Yığılca ve Mengen ilçeleri arasında bulunan bölge, 1965 yılından bu yana milli park statüsünde.
Her mevsimde farklı bir renge bürünen ormanları ve heyelan gölleri le ilham veren Yedigöller Milli Parkı, Türkiye’nin en önemli doğal miraslarından da birisi olarak kabul ediliyor. İçerisinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olmak üzere tam 7 tane göl bulunan ve ismini de bu heyelan göllerinden alan bölge, kamp yapmaktan hoşlanan gezginlerin sıklıkla uğradığı bir yer.
Doğanın tüm görkemini ve canlılığını görebileceğin türde bir bölge olan Yedigöller, zengin faunası ve florası ile de dikkat çekiyor. 2000 hektarlık bir alana yayılan Yedigöller, birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor.
2-) AKYAKA
Bu küçük, sakin kasaba; hayatın keşmekeşinden sıkılan ve durup dinlenmek isteyenler için bir kaçış yeridir.
Denizi, güneşi, tarihi, doğasıyla insana cennette hissi uyandıran Akyaka, bir tarafında Azmak Deresi, diğer yanında Gökova Körfezi ile belki de Türkiye’nin en güzel yerlerinden biridir.
Antik çağlardan beri üzerinde yerleşim olduğuna inanılan bu topraklarda Akyaka, yakın yıllara kadar gözlerden uzak küçük bir balıkçı köyü olarak varola gelmiştir.
Akyaka’nın “keşfi” ise 1970’lere dayanır. O yıllarda çok küçük çaplı da olsa, bir turizm faaliyeti başlamıştır. Civar il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler ile büyük şehirlerden kaçanlar, Akyaka’nın bakir doğasına, yazın bile hiç kesilmeyen tatlı meltemine akın etmeye ve yavaş yavaş Akyaka’da yazlık evler, turistik tesisler inşa etmeye başlamışlardır. Ve sonunda, 1980’lerdeki turizm patlaması ile birlikte Akyaka da bir patlama yaşamış, bugünkü “turistik belde” görünümünü almıştır.
3-) TEKİROVA
Tekirova, Antalya‘nın Kemer ilçesine bağlı bir yer. Upuzun kumsalları, mavi bayraklı plajları ve yemyeşil doğası ile ilham veren bölge, yaz aylarında kalabalıklaşıyor. O yüzden kendi başına kafa dinlemek ve kalabalıktan uzak olmak isteyenlerin buraya bahar döneminde gelmesi öneriliyor.
Akdeniz’in masmavi sularına ve doğasına ev sahipliği yapan bölge, ormanlarla çevrili bu nedenle burası kamp yapmak için de gayet uygun.
Ayrıca bölgede görülmesi gereken birçok tarihi miras yer alıyor. Bunların başında da Phaselis Antik Kenti geliyor. Geçmişi 2700 yıl öncesine kadar uzanan bu antik kent, bölgede yerleşik hayatın başladığı yer olarak biliniyor. Roma döneminden kalan hamamlara, tiyatrolara, tapınaklara ve su kemerlerine sahip kent, tarihin kapısını aralıyor.
Bunun dışında bölgedeki ünlü Kleopatra Koyu’nu da mutlaka görmelisin. Kleopatra’nın Jül Sezar ile ile tanıştığı koy olarak anılan bölge, turkuaz rengi bir denize ve sapsarı bir kuma sahip.
4-) KAPADOKYA
Ülkemizin kültürel ve doğal miraslarının başında gelen bölge, kendine has dokusu ile dikkat çekiyor. Bu özgün dokuyu bahar döneminde deneyimlemek de hayli keyifli oluyor.
Ayrıca tarihi MÖ 6. yüzyılın sonlarına kadar uzanan bölge, farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve birçok uygarlıktan izler barındıran bir yer. Efsanelere ve çeşitli hikayelere konu olmuş bölge, geçmiş zamanlarda “Güzel Atların Ülkesi” olarak anılıyormuş.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan Kapadokya, eşine az rastlanan Peribacaları gibi bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor.
Kayalara oyulmuş konaklama yerleri ile ilham veren ve göz alan manzaraları ile kendisine hayran bırakan Kapadokya, baharda gidilecek yerlerin başında geliyor.
5-) ABANT
Abant gölü İstanbul-Ankara karayoluna oldukça yakın olması nedeniyle yoğun olarak kullanılmaktadır. Gölün etrafında oteller ve restoranlar mevcuttur. Göl çevresi eğlence, dinlenme, spor, avcılık ve piknik yapmaya uygundur. Kamp alanları mevcuttur. Gölü çevreleyen asfalt yol gezinti amacıyla kullanılır. Dört adet günübirlik piknik alanı yer alır. Samat yaylası yakınlarında günde 330 çadırın kullanabileceği kamp alanı bulunur.
Çevredeki alıç, böğürtlen, kuşburnu, çilek, mantar ve dağ çilekleri gibi bitkilerden yararlanılır. Göl çevresinde alabalık ve geyik üretim istasyonları yer alır.
Alabalık yavruları göle bırakılır.
Geyikler yetiştikten sonra doğaya bırakılır.
6-) MARDİN
Uçsuz bucaksız Mezopotamya topraklarının farklı kültürleriyle harmanlanmış sürpriz coğrafyası Mardin. Güney Doğu'nun ülkemize sunduğu değerli bir hediye. Tarihi kalenin eteklerine kurulmuş eski bir kent olan Mardin'de çağlar boyunca farklı etnik kökene sahip halk bir arada yaşamış ve yaşamaya da devam ediyor. Tüm gizemi ve sürprizleriyle Mardin'i keşfetmek için en ideal zamanlardan biri de nisan ayıdır.
8-) CUNDA
Cunda- Alibey Adası doğal güzellikleri ve tarihi yapıları nedeniyle koruma altına alınmış ve 1976 yılında Ayvalık ve çevresindeki 17.900 hektarlık alan doğal ve tarihi sit alanı olarak kabul edilmiştir.
Alibey Adası'nda mübadele öncesinden, Rum Ortodoks cemaatinden kalma birçok kilise ve manastır mevcuttur. Bu yapıların koruma altına alınması ancak Alibey Adası'nın tanınması ve restorasyon için sermaye aktaracak sponsorların adada mülk satın almaları ile mümkün olabilmiştir.
Son olarak 'Aşıklar Tepesi' olarak bilinen mevkide bulunan değirmenin restorasyonu 2006 yılında tamamlanmış ve ziyarete açılmıştır. Adada, hâlen restorasyon için sponsor bekleyen pek çok tarihi eser bulunmaktadır.
9-) SAFRANBOLU
Karabük’ün ilçesi Safranbolu, ülkemizi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde temsil eden sembol yerleşim yerlerinden.
Adını bölgede yetiştirilen safran bitkisinden alan ilçe, İpek Yolu’nun üzerinde konumlanması nedeniyle farklı medeniyetlerin izlerine sahip. Osmanlı Dönemi’nden kalan tarihi evleri, özgün mimariye sahio han ve hamamları, renkli çarşısıyla ziyaretçilerini karşılayan Safranbolu’da 2 binden fazla geleneksel yapı bulunuyor. Bu yapıların birçoğu butik otel ve restoran olarak ziyaretçilere hizmet veriyor.
Safranbolu, turizm açısından ülkemizin gözde kentlerinden birisi.
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