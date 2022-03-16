Bahar aylarında gezilecek en güzel 10 yer

1-) YEDİGÖLLER

Yedigöller, Karadeniz Bölgesi’nin batı kısmında yer alan bir yeryüzü cenneti.

Bolu’nun Yığılca ve Mengen ilçeleri arasında bulunan bölge, 1965 yılından bu yana milli park statüsünde.

Her mevsimde farklı bir renge bürünen ormanları ve heyelan gölleri le ilham veren Yedigöller Milli Parkı, Türkiye’nin en önemli doğal miraslarından da birisi olarak kabul ediliyor. İçerisinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olmak üzere tam 7 tane göl bulunan ve ismini de bu heyelan göllerinden alan bölge, kamp yapmaktan hoşlanan gezginlerin sıklıkla uğradığı bir yer.

Doğanın tüm görkemini ve canlılığını görebileceğin türde bir bölge olan Yedigöller, zengin faunası ve florası ile de dikkat çekiyor. 2000 hektarlık bir alana yayılan Yedigöller, birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor.