Baharatlar nasıl saklanmalı, hangileri buzdolabında bekletilmeli?
Tatlı tuzlu tüm yemeklere lezzet katan baharatlar, saklama koşullarına göre kalitesini koruyor. Rutubetten kesinlikle uzak kalması gereken baharatların bir kısmı buzdolabında saklanırken bazılarının hava almaması gerekiyor.
Baharatın satın alındığı aktarın çok önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, organik ve katkısız baharatların çok daha uzun ömürlü olduğunu söyleyerek tadı değişen baharatların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ekliyor.
İşte baharat saklama yöntemleri...
Türk mutfağında önemli bir yer tutan baharatlar yemeklere lezzet kattıkları için vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor. En çok sulu ve katı yemeklere katılan baharatlar hava aldıkları takdirde lezzetini kaybediyor. Yemeğin lezzetini artırmak için kullanılan baharatlar, tazeliğini korumazsa yemeğin kalitesini düşürebiliyor.
BAHARATLAR NASIL SAKLANIYOR?
* Evlerde en çok sevdiğimiz ve kullandığımız binbir çeşit baharatları muhafaza etmek için cam kavanozlar tercih etmeniz gerekiyor. Baharatlar hava ile temas ettiğinde böceklenir ve bozulmaya yüz tutuyor. Bu yüzden seramik gibi ağzını iyi kapatacağınız kapları tercih etmelisiniz.
* Fırın üstü ya da ocak yanı gibi sıcaklığın sürekli artıp azaldığı yerlerde baharat muhafaza etmek tercih edilmemeli. Çünkü böceklenme ve nemlenme sorunu meydana gelebiliyor.
* Yemeklerle birlikte pişirmek için raflara konulan baharatların ağzını açık bırakılmamalı sıkıca kapatılmalı. Eğer açık bırakılırsa nemlenme sorunu yaşanıyor ve baharat daha sonraları kullanılmaz bir şekil alabiliyor.
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