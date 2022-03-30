Baharatlar nasıl saklanmalı, hangileri buzdolabında bekletilmeli?

* Fırın üstü ya da ocak yanı gibi sıcaklığın sürekli artıp azaldığı yerlerde baharat muhafaza etmek tercih edilmemeli. Çünkü böceklenme ve nemlenme sorunu meydana gelebiliyor.

* Yemeklerle birlikte pişirmek için raflara konulan baharatların ağzını açık bırakılmamalı sıkıca kapatılmalı. Eğer açık bırakılırsa nemlenme sorunu yaşanıyor ve baharat daha sonraları kullanılmaz bir şekil alabiliyor.