Baharatlar nasıl saklanmalı, hangileri buzdolabında bekletilmeli?

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 12:11
<p>Tatlı tuzlu tüm yemeklere lezzet katan baharatlar, saklama koşullarına göre kalitesini koruyor. Rutubetten kesinlikle uzak kalması gereken baharatların bir kısmı buzdolabında saklanırken bazılarının hava almaması gerekiyor.&nbsp;</p><p>Baharatın satın alındığı aktarın çok önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar,<strong> organik ve katkısız baharatların çok daha uzun ömürlü</strong> olduğunu söyleyerek<strong> tadı değişen baharatların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ekliyor.</strong></p><p>İşte baharat saklama yöntemleri...</p>

Tatlı tuzlu tüm yemeklere lezzet katan baharatlar, saklama koşullarına göre kalitesini koruyor. Rutubetten kesinlikle uzak kalması gereken baharatların bir kısmı buzdolabında saklanırken bazılarının hava almaması gerekiyor. 

Baharatın satın alındığı aktarın çok önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, organik ve katkısız baharatların çok daha uzun ömürlü olduğunu söyleyerek tadı değişen baharatların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ekliyor.

İşte baharat saklama yöntemleri...

<p>Evde yaz mevsiminde güneşte kurutulup hazırlanan ya da aktardan alınan baharatları uzun süreli kullanmak için doğru bir şekilde muhafaza etmek gerekiyor.<strong> Rutubetten uzak tutulması gereken baharatları birden çok yöntemle doğal halleriyle saklanabiliyor.&nbsp;</strong><br></p>

Evde yaz mevsiminde güneşte kurutulup hazırlanan ya da aktardan alınan baharatları uzun süreli kullanmak için doğru bir şekilde muhafaza etmek gerekiyor. Rutubetten uzak tutulması gereken baharatları birden çok yöntemle doğal halleriyle saklanabiliyor. 

<p>Türk mutfağında önemli bir yer tutan baharatlar yemeklere lezzet kattıkları için vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor. En çok sulu ve katı yemeklere katılan <strong>baharatlar hava aldıkları takdirde lezzetini kaybediyor. Yemeğin lezzetini artırmak için kullanılan baharatlar, tazeliğini korumazsa yemeğin kalitesini düşürebiliyor.&nbsp;</strong><br></p>

Türk mutfağında önemli bir yer tutan baharatlar yemeklere lezzet kattıkları için vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor. En çok sulu ve katı yemeklere katılan baharatlar hava aldıkları takdirde lezzetini kaybediyor. Yemeğin lezzetini artırmak için kullanılan baharatlar, tazeliğini korumazsa yemeğin kalitesini düşürebiliyor. 

<p><em>Özellikle ev yapımı katkısız ve organik baharatların kullanım süresi kimyasal içeriklere nazaran daha uzun. O nedenle aktardan satın alınan baharatları güvenilir yerlerden almaya dikkat etmeniz gerekiyor.&nbsp;</em><br></p>

Özellikle ev yapımı katkısız ve organik baharatların kullanım süresi kimyasal içeriklere nazaran daha uzun. O nedenle aktardan satın alınan baharatları güvenilir yerlerden almaya dikkat etmeniz gerekiyor. 

<p><strong>BAHARATLAR NASIL SAKLANIYOR?</strong></p><p>* Evlerde en çok sevdiğimiz ve kullandığımız binbir çeşit baharatları muhafaza etmek için cam kavanozlar tercih etmeniz gerekiyor. Baharatlar hava ile temas ettiğinde böceklenir ve bozulmaya yüz tutuyor. Bu yüzden seramik gibi ağzını iyi kapatacağınız kapları tercih etmelisiniz.</p>

BAHARATLAR NASIL SAKLANIYOR?

* Evlerde en çok sevdiğimiz ve kullandığımız binbir çeşit baharatları muhafaza etmek için cam kavanozlar tercih etmeniz gerekiyor. Baharatlar hava ile temas ettiğinde böceklenir ve bozulmaya yüz tutuyor. Bu yüzden seramik gibi ağzını iyi kapatacağınız kapları tercih etmelisiniz.

<p>* Fırın üstü ya da ocak yanı gibi sıcaklığın sürekli artıp azaldığı yerlerde baharat muhafaza etmek tercih edilmemeli. Çünkü böceklenme ve nemlenme sorunu meydana gelebiliyor.</p><p>* Yemeklerle birlikte pişirmek için raflara konulan baharatların ağzını açık bırakılmamalı sıkıca kapatılmalı. Eğer açık bırakılırsa nemlenme sorunu yaşanıyor ve baharat daha sonraları kullanılmaz bir şekil alabiliyor.</p>

* Fırın üstü ya da ocak yanı gibi sıcaklığın sürekli artıp azaldığı yerlerde baharat muhafaza etmek tercih edilmemeli. Çünkü böceklenme ve nemlenme sorunu meydana gelebiliyor.

* Yemeklerle birlikte pişirmek için raflara konulan baharatların ağzını açık bırakılmamalı sıkıca kapatılmalı. Eğer açık bırakılırsa nemlenme sorunu yaşanıyor ve baharat daha sonraları kullanılmaz bir şekil alabiliyor.

<p>* Kullandığınız baharatların tadı eskisi gibi değilse ya da farklı kokuyorsa kesinlikle kullanılmamalı.&nbsp;</p>

* Kullandığınız baharatların tadı eskisi gibi değilse ya da farklı kokuyorsa kesinlikle kullanılmamalı. 

<p>* Baharatların taze kalmasını ve nem almamasını istiyorsanız kavanozun içine pirinç taneleri koyabilirsiniz.&nbsp;</p>

* Baharatların taze kalmasını ve nem almamasını istiyorsanız kavanozun içine pirinç taneleri koyabilirsiniz. 

<p>* Baharatlar, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden uzak tutulmalı. Aksi halde baharatların tadının kaçmasına neden oluyor.<br></p>

* Baharatlar, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden uzak tutulmalı. Aksi halde baharatların tadının kaçmasına neden oluyor.

<p>* Ayrıca baharat kutusunun içerisine bir tutam defne yaprağı koyulabiliyor. Defne yaprağı harareti alarak baharata taze bir aroma kazandırıyor.<br></p>

* Ayrıca baharat kutusunun içerisine bir tutam defne yaprağı koyulabiliyor. Defne yaprağı harareti alarak baharata taze bir aroma kazandırıyor.

<p><strong>HANGİ BAHARAT BUZDOLABINDA SAKLANIYOR?&nbsp;</strong></p><p>* Taze otları poşet içine koyarak, daha uzun süre kullanmak için buzdolabında dondurabilirsiniz. Kullanacağınız zaman taze olarak alabilirsiniz.&nbsp;</p>

HANGİ BAHARAT BUZDOLABINDA SAKLANIYOR? 

* Taze otları poşet içine koyarak, daha uzun süre kullanmak için buzdolabında dondurabilirsiniz. Kullanacağınız zaman taze olarak alabilirsiniz. 

<p>* Pul biber, toz biber, köri gibi sıcaklıktan çok etkilenen baharatları buzdolabında saklayabilirsiniz.&nbsp;</p><p>* Baharatlarınızı aldığınız tarihi mutlaka not etmeniz gerekiyor. Aldığınız tarihten itibaren 1 yıl içinde tüketmeniz gerekiyor.&nbsp;</p>

* Pul biber, toz biber, köri gibi sıcaklıktan çok etkilenen baharatları buzdolabında saklayabilirsiniz. 

* Baharatlarınızı aldığınız tarihi mutlaka not etmeniz gerekiyor. Aldığınız tarihten itibaren 1 yıl içinde tüketmeniz gerekiyor. 

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