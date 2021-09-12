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Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise, otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan Zeynep Sezal Şerefoğlu’nu kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadın ve hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan karayolları görevlisi Bekir Tekirağaç ve Zeynep Sezal Şerefoğlu, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.