2
Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Bozalan Mahallesinde saat 17.00 sıralarında iddiaya göre yüksek gerilim hattına konan kargalar yanarak telef oldu. Kargaların yanarak düştüğü alandaki kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
4
Jandarma ekiplerinin yanı sıra yöre halkının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, kepçeler de boşluk açarak, yangına müdahale etti. Yangında meşe ağaçlarının bulunduğu 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, ekiplerin zamanında müdahalesi ve özverili çalışmalarıyla yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.
Video Haberler
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu