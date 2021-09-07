Bloomberg'den Aslı Kandemir'in “Türk bankaları görüşmede tüketici kredilerini kısma çağrılarına direndi” başlıklı haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in geçen hafta perşembe günü bankaların üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmedeki tartışma dikkat çekti.
Tutanaklardan aktarılan görüşmede, Akben'in kurumsal krediler ile bireysel krediler arasındaki faiz farkının çok daraldığına ve bu nedenle bireysel kredilere dönük talebin arttığına işaret etti, bireysel kredilerde artışın frenlenmesini istediği ancak bankacıların bu değerlendirme ve talebe itiraz etti.
BDDK'nin görüşmede ayrıca, sorunlu kredilerin yasal takibe atılmasını geciktiren düzenlemeyi de son tarih olan eylül ayından sonra uzatmayacağını bankacılara ilettiği aktarıldı.
BDDK Başkanı Akben'in bireysel kredilerdeki artışı frenlemek için kredi ücret ve komisyonlarını artırmayı değerlendirdiklerini de bankacılara söylediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indirimi çağrısı yaparken Bakan Elvan ile BDDK'nın bireysel kredilerin frenleme çağrısı yapmasının politika yapıcılar arasındaki görüş farklılığının bir işareti de olabileceği belirtildi. Geçen seneki seviyelerde olmasa da son dönemde tüketici kredileri hacminin artışında hızlanma olduğu belirtildi.
Tüketici enflasyon ağustos ayında yüzde 19,25 ile yüzde 19’luk TCMB politika faizini geçmişti. “Beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözü veren TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen haftaki yatırımcı toplantısında enflasyonda daha düşük olan çekirdek göstergelere ve beklenen enflasyona bakacaklarının sinyalini vermişti.
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