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Tutanaklardan aktarılan görüşmede, Akben'in kurumsal krediler ile bireysel krediler arasındaki faiz farkının çok daraldığına ve bu nedenle bireysel kredilere dönük talebin arttığına işaret etti, bireysel kredilerde artışın frenlenmesini istediği ancak bankacıların bu değerlendirme ve talebe itiraz etti.