Barcelona'da Dani Alves için imza töreni düzenlendi
Xavi'nin dönüşünün kendisi için iyi olduğunu söyleyen Alves, "Xavi'nin teknik direktör olarak geri dönmesi benim şansımı artırdı çünkü beni tanıyor. Beni aradığında Xavi'ye her zaman yardım etmeye hazır olduğumu söyledim. Ne pahasına olursa olsun, para almasam dahi Barcelona'ya dönmek istemiştim." ifadelerini kullandı.
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