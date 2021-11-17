Barcelona'da Dani Alves için imza töreni düzenlendi

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 16:41
<p>5 yıl aradan sonra Barcelona'ya geri dönen Dani Alves, Katalan ekibine transfer süreci hakkında açıklamlarda bulundu.</p>

5 yıl aradan sonra Barcelona'ya geri dönen Dani Alves, Katalan ekibine transfer süreci hakkında açıklamlarda bulundu.

<p>Barcelona Başkanı Laporta ile konuşmasını anlatan sağ bek, "Transfer sürecim çok ilginçti. Başkanla konuştuğumda ödeme yapmasalar bile takıma yardımcı olabilmek için geri dönmek istedim. Çok fazla ısrar ettim. Başkan kararın Xavi tarafından verileceğini bana iletti." dedi.</p>

Barcelona Başkanı Laporta ile konuşmasını anlatan sağ bek, "Transfer sürecim çok ilginçti. Başkanla konuştuğumda ödeme yapmasalar bile takıma yardımcı olabilmek için geri dönmek istedim. Çok fazla ısrar ettim. Başkan kararın Xavi tarafından verileceğini bana iletti." dedi.

<p>Xavi'nin dönüşünün kendisi için iyi olduğunu söyleyen Alves, "Xavi'nin teknik direktör olarak geri dönmesi benim şansımı artırdı çünkü beni tanıyor. Beni aradığında Xavi'ye her zaman yardım etmeye hazır olduğumu söyledim. Ne pahasına olursa olsun, para almasam dahi Barcelona'ya dönmek istemiştim." ifadelerini kullandı.</p>

Xavi'nin dönüşünün kendisi için iyi olduğunu söyleyen Alves, "Xavi'nin teknik direktör olarak geri dönmesi benim şansımı artırdı çünkü beni tanıyor. Beni aradığında Xavi'ye her zaman yardım etmeye hazır olduğumu söyledim. Ne pahasına olursa olsun, para almasam dahi Barcelona'ya dönmek istemiştim." ifadelerini kullandı.

<p>2008'de olduğu gibi Dani Alves imza törenine yine parmak arası terlikleriyle geldi.</p>

2008'de olduğu gibi Dani Alves imza törenine yine parmak arası terlikleriyle geldi.

<p>8 yıl formasını giydiği Barcelona’da toplam 23 kupa kaldıran Dani Alves, Xavi’nin ayrılığından bir yıl sonra Barcelona’ya veda etmişti.</p><p>Alves, Barcelona’dan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında forma giymişti.&nbsp;</p>

8 yıl formasını giydiği Barcelona’da toplam 23 kupa kaldıran Dani Alves, Xavi’nin ayrılığından bir yıl sonra Barcelona’ya veda etmişti.

Alves, Barcelona’dan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında forma giymişti. 


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