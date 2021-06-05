<p>Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dünya Çevre Günü mesajına "Ne kadar rahat dalga geçiyorlar…" sözleriyle tepki gösterdi.</p>
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Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dünya Çevre Günü mesajına "Ne kadar rahat dalga geçiyorlar…" sözleriyle tepki gösterdi.

<p>Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kişisel Twitter hesabından Dünya Çevre Günü dolayısıyla bazı doğa fotoğrafları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:</p>
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kişisel Twitter hesabından Dünya Çevre Günü dolayısıyla bazı doğa fotoğrafları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

<p>"Tabiat bizim malımız değil bize verilmiş bir emanettir."</p>
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"Tabiat bizim malımız değil bize verilmiş bir emanettir."

<p>"Ona ihanet özümüze ihanettir. Varlığın sahibine isyandır."&nbsp;</p>
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"Ona ihanet özümüze ihanettir. Varlığın sahibine isyandır." 

<p>"Çevre krizi uzakta, uzayda değil içimizde, aklımızda, vicdanımızda yaşanan bir krizdir."</p>
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"Çevre krizi uzakta, uzayda değil içimizde, aklımızda, vicdanımızda yaşanan bir krizdir."

<p>"Çevreyi korumak bize verilen emanete sahip çıkmaktır."&nbsp;</p>
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"Çevreyi korumak bize verilen emanete sahip çıkmaktır." 

<p>Barış Atay ve İbrahim Kalın'ın paylaşımları...</p>
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Barış Atay ve İbrahim Kalın'ın paylaşımları...

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