Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, mücadeleyi değerlendirdi
Takımın oyunundan memnun olduklarını belirten Erdinç Sözer, “Öncelikle güzel bir maç oldu. Beşiktaş’ı da tebrik etmek istiyorum. Biz de takım olarak çok büyük bir galibiyet aldık herkesi tebrik ediyorum. Takım tüm beklentilerimizi karşılamaya çalıştı ve sahada gösterdi. Başakşehir ruhunu taşıyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz. Dominant bir oyun oynamak istiyoruz, topa sahip olmak, set oyunu oynamak istiyoruz. Bunu da bugün karşılamaya çalıştık. İlk 25 dakika istediklerimizi yapabildik sonrasında biraz yorulduk. Beşiktaş da değişiklikler yaptı ancak organizasyonumuzu bozmadık ve galibiyeti de hak ettik” şeklinde konuştu.
Takımla ilgili analizler yaparak ilerlemeye çalıştıklarını söyleyen Sözer, “Biz 10 gündür hocalık yapıyoruz. Hepimiz çalışkan insanlarız. Büyük değişiklikler olamaz 10 gün içinde. Yavaş yavaş, analiz yaparak düşüncelerimizi göstermemiz lazım. Takıma da oyunculara da güveniyoruz. Adım adım yapmaya çalışacağız tüm bunları” ifadelerini kullandı.
Şu an için yalnızca başlangıç yaptıklarını belirten Sözer, “Adım adım gideceğiz. Biz sadece şu an bir başlangıç yaptık ve oynamaya çalıştık. Takım olarak bu ruhu göstermemiz ve 1-1 olduktan sonra kendimizi kaybetmememiz istediklerimizi yapabildiğimizi gösteriyor. Takıma karşı güvenimiz çok büyük ve bu maçı kaybetmememiz çok güzel” diyerek sözlerini noktaladı.
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