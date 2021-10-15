Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, mücadeleyi değerlendirdi

Takımın oyunundan memnun olduklarını belirten Erdinç Sözer, “Öncelikle güzel bir maç oldu. Beşiktaş’ı da tebrik etmek istiyorum. Biz de takım olarak çok büyük bir galibiyet aldık herkesi tebrik ediyorum. Takım tüm beklentilerimizi karşılamaya çalıştı ve sahada gösterdi. Başakşehir ruhunu taşıyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz. Dominant bir oyun oynamak istiyoruz, topa sahip olmak, set oyunu oynamak istiyoruz. Bunu da bugün karşılamaya çalıştık. İlk 25 dakika istediklerimizi yapabildik sonrasında biraz yorulduk. Beşiktaş da değişiklikler yaptı ancak organizasyonumuzu bozmadık ve galibiyeti de hak ettik” şeklinde konuştu.