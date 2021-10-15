Başakşehir, Emre Belözoğlu dönemine Beşiktaş galibiyetiyle başladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 yenerken Emre Belözoğlu da ilk maçını kazanmış oldu.
Başakşehir yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren gollerin ikisini Stefano Okaka atarken, bir gol de Fredrik Gulbrandsen'den geldi.
Bu sezon üçüncü galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 9'a yükseltti.
İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
OKAKA 6. GOLÜNÜ ATTI
Medipol Başakşehir'in deneyimli forveti Stefano Okaka bu sezon ligdeki 6. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.
Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan Okaka, bu sezon Çaykur Rizespor'a karşı hat-trick yapmış, Fenerbahçe maçında da bir kez gol sevinci yaşamıştı.
Turuncu-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Fredrik Gulbrandsen ise bu sezon ligdeki gol sayısını 2 yaptı.
EMRE BELÖZOĞLU TEZAHÜRATLARI
Medipol Başakşehir taraftarları, takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu'na yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.
Emre Belözoğlu da taraftarları el sallayarak selamladı. Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan oyuncular da tribünleri dolaştı.
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