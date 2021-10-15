Zorlu maçta 3 puan Başakşehir'in! Başakşehir 3 - 2 Beşiktaş

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 19:00
<p>Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, İstanbul Başakşehir'e konuk oldu. Maç, turuncu-lacivertlilerin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.</p>

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, İstanbul Başakşehir'e konuk oldu. Maç, turuncu-lacivertlilerin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

<p>Başakşehir'in gollerini Okaka (2) ve Gulbrandsen kaydetti. Beşiktaş'ın 2 golünü ise Alex Teixeira ve 90+1'de penaltı vuruşu ile Batshuayi attı.</p>

Başakşehir'in gollerini Okaka (2) ve Gulbrandsen kaydetti. Beşiktaş'ın 2 golünü ise Alex Teixeira ve 90+1'de penaltı vuruşu ile Batshuayi attı.

<p>Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir, ligde 3. galibiyetini alarak puanını 9 yaptı.</p>

Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir, ligde 3. galibiyetini alarak puanını 9 yaptı.

<p>Ligde 17 puanla 3.sırada yer alan Beşiktaş ise, milli aradan puan kaybıyla döndü.</p>

Ligde 17 puanla 3.sırada yer alan Beşiktaş ise, milli aradan puan kaybıyla döndü.

<p>Beşiktaş, önümüzdeki hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Başakşehir ise Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına gidecek.</p>

Beşiktaş, önümüzdeki hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Başakşehir ise Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına gidecek.

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