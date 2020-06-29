Dikkat dağıtan şeylere rağmen odaklanın
Sizin için neyin önemli olduğu konusunda netlik kazandığınızda, artık zamanınızı bu öncelikler için harcayabilirsiniz. Üretken insanlar dikkat dağıtıcı şeylere rağmen odaklanmayı nasıl sabit tutabileceklerini bilirler. Çalışırken dikkatinizi dağıtabilecek birçok şey olabilir. Bunun için önce 'hayır' demeyi öğrenmelisiniz.
Yeni durumlara hızla adapte olun
En iyi planlar dahi ani bir gelişmeyle aksayabilir. Üretken kişi ise bu durumda duraksamak yerine, kendini yeni duruma adapte edecektir. Devam edebilmek için önce mevcut durumu kabul edin, nerede olduğunuzu tespit edin ve daha ne kadar yolunuz kaldığını hesaplayın. Yapmanız gereken her neyse bu şekilde ortaya çıkacaktır.
Planlamaya zaman ayırın
Planlama, kendiniz için yapabileceğiniz benzersiz bir yatırımdır. Üretken insanlar planlama için zaman harcarlar. Çünlü planlama için kullandıkları zamanın kendilerine kazanç olarak geri döneceğini bilirler Her şeyden önce neyin, ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini çok iyi bilecek kadar da disiplinlidirler.
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