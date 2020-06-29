6

Yeni durumlara hızla adapte olun





En iyi planlar dahi ani bir gelişmeyle aksayabilir. Üretken kişi ise bu durumda duraksamak yerine, kendini yeni duruma adapte edecektir. Devam edebilmek için önce mevcut durumu kabul edin, nerede olduğunuzu tespit edin ve daha ne kadar yolunuz kaldığını hesaplayın. Yapmanız gereken her neyse bu şekilde ortaya çıkacaktır.