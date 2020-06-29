<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Caroline Ceniza-Levine, Forbes dergisi için kaleme aldığı bu değerlendirmede, mesleklerinde başarılarını ispatlamış insanların, çağımızın en büyük sorunu olan zaman yönetimi konusunda uyguladıkları 5 temel yöntemi mercek altına alıyor.</p>
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Caroline Ceniza-Levine, Forbes dergisi için kaleme aldığı bu değerlendirmede, mesleklerinde başarılarını ispatlamış insanların, çağımızın en büyük sorunu olan zaman yönetimi konusunda uyguladıkları 5 temel yöntemi mercek altına alıyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong>Sizin için en önemli olana odaklanın</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Üretken insanlar, iş ve özel yaşamlarında gerekli önceliklere odaklanma konusunda ustadır. Malum, günümüz çalışma ortamı neredeyse herkes için yoğun. O yüzden üretken insanlar, her şeyi kaliteli yapmaya çalışmaz, zaman-kalite denklemi kurarlar.</p>
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Sizin için en önemli olana odaklanın


Üretken insanlar, iş ve özel yaşamlarında gerekli önceliklere odaklanma konusunda ustadır. Malum, günümüz çalışma ortamı neredeyse herkes için yoğun. O yüzden üretken insanlar, her şeyi kaliteli yapmaya çalışmaz, zaman-kalite denklemi kurarlar.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Yani kendileri açısından en faydalı işe en büyük özeni gösterirler. Dolayısıyla, kişisel hedefleriniz açısından en çok fayda gösterecek eylemlere ilişkin bir öncelik listeniz olmalı, ona göre hareket etmelisiniz.</p>
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Yani kendileri açısından en faydalı işe en büyük özeni gösterirler. Dolayısıyla, kişisel hedefleriniz açısından en çok fayda gösterecek eylemlere ilişkin bir öncelik listeniz olmalı, ona göre hareket etmelisiniz.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong>Dikkat dağıtan şeylere rağmen odaklanın</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Sizin için neyin önemli olduğu konusunda netlik kazandığınızda, artık zamanınızı bu öncelikler için harcayabilirsiniz. Üretken insanlar dikkat dağıtıcı şeylere rağmen odaklanmayı nasıl sabit tutabileceklerini bilirler. Çalışırken dikkatinizi dağıtabilecek birçok şey olabilir. Bunun için önce 'hayır' demeyi öğrenmelisiniz.</p>
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Dikkat dağıtan şeylere rağmen odaklanın


Sizin için neyin önemli olduğu konusunda netlik kazandığınızda, artık zamanınızı bu öncelikler için harcayabilirsiniz. Üretken insanlar dikkat dağıtıcı şeylere rağmen odaklanmayı nasıl sabit tutabileceklerini bilirler. Çalışırken dikkatinizi dağıtabilecek birçok şey olabilir. Bunun için önce 'hayır' demeyi öğrenmelisiniz.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Önceliklerinizin neler olduğunu zaten biliyor ancak bunlara odaklanmayı bir türlü başaramıyorsanız, dikkatinizi dağıtan şeylerin bir listesini çıkarın ve onları engelleyin.</p>
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Önceliklerinizin neler olduğunu zaten biliyor ancak bunlara odaklanmayı bir türlü başaramıyorsanız, dikkatinizi dağıtan şeylerin bir listesini çıkarın ve onları engelleyin.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong>Yeni durumlara hızla adapte olun</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">En iyi planlar dahi ani bir gelişmeyle aksayabilir. Üretken kişi ise bu durumda duraksamak yerine, kendini yeni duruma adapte edecektir. Devam edebilmek için önce mevcut durumu kabul edin, nerede olduğunuzu tespit edin ve daha ne kadar yolunuz kaldığını hesaplayın. Yapmanız gereken her neyse bu şekilde ortaya çıkacaktır.</p>
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Yeni durumlara hızla adapte olun


En iyi planlar dahi ani bir gelişmeyle aksayabilir. Üretken kişi ise bu durumda duraksamak yerine, kendini yeni duruma adapte edecektir. Devam edebilmek için önce mevcut durumu kabul edin, nerede olduğunuzu tespit edin ve daha ne kadar yolunuz kaldığını hesaplayın. Yapmanız gereken her neyse bu şekilde ortaya çıkacaktır.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong>Planlamaya zaman ayırın</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Planlama, kendiniz için yapabileceğiniz benzersiz bir yatırımdır. Üretken insanlar planlama için zaman harcarlar. Çünlü planlama için kullandıkları zamanın kendilerine kazanç olarak geri döneceğini bilirler Her şeyden önce neyin, ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini çok iyi bilecek kadar da disiplinlidirler.</p>
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Planlamaya zaman ayırın


Planlama, kendiniz için yapabileceğiniz benzersiz bir yatırımdır. Üretken insanlar planlama için zaman harcarlar. Çünlü planlama için kullandıkları zamanın kendilerine kazanç olarak geri döneceğini bilirler Her şeyden önce neyin, ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini çok iyi bilecek kadar da disiplinlidirler.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Başlangıçta haftalık planlamalar yapın ve haftaiçi belirli aralıklarla planlarınızı kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirin. Kesin takvimler içermeyen uzun vadeli hedeflerinizi kontrol etmek için üç ayda bir vardığınız noktayı gözden geçirin.</p>
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Başlangıçta haftalık planlamalar yapın ve haftaiçi belirli aralıklarla planlarınızı kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirin. Kesin takvimler içermeyen uzun vadeli hedeflerinizi kontrol etmek için üç ayda bir vardığınız noktayı gözden geçirin.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong>Dinlenme sürelerini belirleyin ve sadık kalın</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Bilinenin aksine, daha fazla verimli olabilmenin bir yolu da daha az çalışmaktır. Verimli insanlar gün boyunca kısa dinlenmelerden oluşan düzenli molalar alırlar.</p>
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Dinlenme sürelerini belirleyin ve sadık kalın


Bilinenin aksine, daha fazla verimli olabilmenin bir yolu da daha az çalışmaktır. Verimli insanlar gün boyunca kısa dinlenmelerden oluşan düzenli molalar alırlar.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Çalışırken, tercihinize göre, 30-60 dakikalık dilimlerde alarmınızı kurarak kısa molalar verin. Alarm çalınca ayağa kalkın ve gerinin, bir bardak su için, hatta sadece gözlerinizi kapatın ve derin nefesler alın.</p>
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Çalışırken, tercihinize göre, 30-60 dakikalık dilimlerde alarmınızı kurarak kısa molalar verin. Alarm çalınca ayağa kalkın ve gerinin, bir bardak su için, hatta sadece gözlerinizi kapatın ve derin nefesler alın.

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