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Slovenya merkezli “BigSEE Ödülleri”, her yıl tasarım ayı etkinliklerinden biri olan “Büyük Mimarlık Festivali” çerçevesinde veriliyor. Ödüller, 19 ülkeden oluşan Güneydoğu Avrupa (SouthEastEurope-SEE) Bölgesi’nde mimari ve tasarım alanlarındaki başarıları takdir etmek amaçlı düzenleniyor. BigSEE Ödülleri; mimari, iç tasarım, ürün tasarımı, moda tasarımı, turizm tasarımı ve ahşap tasarım kategorilerinde veriliyor.
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