<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirDeniz projesi kapsamında Bayraklı sahiline yapılan yaya köprüsü, uluslararası BigSEE Mimarlık Ödülü 2021’de "Kamu Mimarisi" kategorisinde birinci oldu.<br></p>
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirDeniz projesi kapsamında Bayraklı sahiline yapılan yaya köprüsü, uluslararası BigSEE Mimarlık Ödülü 2021’de "Kamu Mimarisi" kategorisinde birinci oldu.

<p>Bayraklı sahilindeki yaya köprüsünün tasarımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirDeniz projesi kapsamında mimarlar Merih Feza Yıldırım ve Serdar Uslubaş tarafından yapılmıştı.<br></p>
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Bayraklı sahilindeki yaya köprüsünün tasarımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirDeniz projesi kapsamında mimarlar Merih Feza Yıldırım ve Serdar Uslubaş tarafından yapılmıştı.

<p>İşlevselliğinin yanı sıra bir kent ikonu ve referans olmak iddiası ile tasarlanan köprü, kullananlara farklı bir kentsel algı vaat ederken dışarıdan izleyenlere ise günün her saatinde değişik yansımalar sunuyor.<br></p>
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İşlevselliğinin yanı sıra bir kent ikonu ve referans olmak iddiası ile tasarlanan köprü, kullananlara farklı bir kentsel algı vaat ederken dışarıdan izleyenlere ise günün her saatinde değişik yansımalar sunuyor.

<p>Slovenya merkezli “BigSEE Ödülleri”, her yıl tasarım ayı etkinliklerinden biri olan “Büyük Mimarlık Festivali” çerçevesinde veriliyor. Ödüller, 19 ülkeden oluşan Güneydoğu Avrupa (SouthEastEurope-SEE) Bölgesi’nde mimari ve tasarım alanlarındaki başarıları takdir etmek amaçlı düzenleniyor. BigSEE Ödülleri; mimari, iç tasarım, ürün tasarımı, moda tasarımı, turizm tasarımı ve ahşap tasarım kategorilerinde veriliyor.<br></p>
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Slovenya merkezli “BigSEE Ödülleri”, her yıl tasarım ayı etkinliklerinden biri olan “Büyük Mimarlık Festivali” çerçevesinde veriliyor. Ödüller, 19 ülkeden oluşan Güneydoğu Avrupa (SouthEastEurope-SEE) Bölgesi’nde mimari ve tasarım alanlarındaki başarıları takdir etmek amaçlı düzenleniyor. BigSEE Ödülleri; mimari, iç tasarım, ürün tasarımı, moda tasarımı, turizm tasarımı ve ahşap tasarım kategorilerinde veriliyor.

<p>Köprünün tasarımcılarından Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Merih Feza Yıldırım, Kamu Mimarisi kategorisinde birinci oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.<br></p>
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Köprünün tasarımcılarından Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Merih Feza Yıldırım, Kamu Mimarisi kategorisinde birinci oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

<p>Yapı, ayrıca, önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak Büyük Mimarlık Festivali’nde açıklanacak GranPrix Ödülü’ne aday gösterildi.&nbsp;<br></p>
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Yapı, ayrıca, önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak Büyük Mimarlık Festivali’nde açıklanacak GranPrix Ödülü’ne aday gösterildi. 

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