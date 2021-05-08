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"BUGÜN ELİMİZDE MAL KALIRSA ÇÖPE ATMAMIZ GEREKECEK"

Halden aldığı mallarla Güngören pazarına satacağını belirten pazarcı Abdulkadir Kocaağa, "Halden sebze aldık. Aldığımız mallar oldukça pahalı. Şu an yoğunluktan dolayı hale girmekte zorlandık" diye konuştu. Pazarcı Selahattin Dinç ise "Pazarların sadece cumartesi olması biz pazarcılar için çok sıkıntılı bir durum. Bugün elimizde mal kalırsa malları çöpe atmamız gerekecek" diye konuştu.

"SADECE BİR GÜNLÜK ÜÇ BEŞ PARÇA MAL ADIM"

Halde sebze ve meyvelerin fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayan pazarcı Kadir Karabulut, "Şu an hal oldukça yoğun ama fiyatlar çok yüksek. Bir haftadır halde mallar çöpe gitti. Şimdi biz bu ürünleri pazarda satamazsak yine çöpe gidecek. O yüzden sadece bir günlük üç beş parça mal adım" ifadelerini kullandı.