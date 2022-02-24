Bebeklerde 'katılma' nedir? İlk yardım nasıl olmalı?

Bazen çocukların bitmez tükenmez ağlamaları, çığlıkları anne babanın sabrını zorlayabilir. Bu her ne kadar istenmeyen bir durum ise de çocuğunuzun sesinin birden kesilmesi bundan kat kat daha zor bir durumla karşı karşıya olduğunuzu gösterir.

Ağlarken birden nefesi kesilirse ve sesi çıkmazsa panikle ve bilinçsizce müdahale etmek çok daha vahim sonuçlara yol açabilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, konu ile ilgili bilgi verdi.