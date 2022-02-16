Uzmanı anlattı: 'Stres, cildin düşmanı'

16 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00

Pek çok hastalığın kökeninde stresin etkin rol oynadığını sıklıkla dile getiren uzmanlara göre bu rahatsızlıklardan biri de cilt hastalıkları. Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket de cildin, stresle tetiklenen hastalıklardan en çok etkilenen alanlardan biri olduğunu vurguladı.

'HASTALIK BAŞLAMADAN ÖNCE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK OLABİLİR'

Bedensel hastalıklar sonucunda ruhsal sorunlar oluşabileceği gibi psikolojik rahatsızlıkların bedensel yakınmalar şeklinde ifade edilebildiğini de belirten Dr. Hasan Bereket, cilt rahatsızlıklarıyla alakalı kişinin öyküsünde sıklıkla hastalık oluşmadan önce bir psikolojik rahatsızlıktan söz edildiğine dikkat çekti.

Dermatoloji kliniklerine yakınmaları nedeni ile giden hastalardan bazen psikiyatri uzmanından da görüş istendiğini kaydeden Bereket, şunları kaydetti:

“Psikolojik etkenlerle ortaya çıkan bedensel hastalıklara psikosomatik hastalıklar denir. Cildimiz stresle tetiklenen hastalıklardan en çok etkilenen organlarımızdan biridir. Bu hastalıklar biyolojik, sosyal ve psikolojik faktörlerin karmaşık etkileri ile başlar. Buna kişinin kalıtımsal yatkınlığı, yaş, cinsiyet, geçmişte yaşadığı olaylar ve günlük sosyal koşullar da eklenir. Kişinin öyküsünde sıklıkla hastalık oluşmadan önce bir psikolojik rahatsızlıktan söz edilir.”

'STRES CİLDİN DÜŞMANI'

Cildin dış dünya ile bağlantıların başladığı, duygu, heyecan ve tepkilerin, öfke, korku ve kızgınlık gibi duyguların ifade edildiği bir organ olduğunu anımsatan Bereket, sosyal çevreden gelen olumsuz yorumların, hastanın kaygı düzeyini yükseltip, cilt hastalığının şiddetini arttırabildiğine de dikkat çekti.

“Ciltte bir lezyon kişide psikolojik sorunlara neden olabilir ve yaşam kalitesini bozabilir” diyen Bereket, ruhsal sorunların ve stresin en çok ortaya çıkardığı cilt hastalıkları hakkında da şöyle bir sıralama yaptı:

"Egzama: Başlangıcından önce stresli yaşam tarzı olanlarda görülme sıklığı daha fazladır.

Kurdeşen: Bu hastalığın oluşmasında sıklıkla psikolojik etmenlerde rol oynar.

Sedef hastalığı: Hastalığın başlangıcında ve alevlenmelerinde depresyonun yanında çoğunlukla yoğun bir stres tanımlanmaktadır.

Saçkıran: Yoğun stres ile ilişkilidir.

Liken: Ergenlikten sonra ve kadınlarda daha sık görülür. Stresli dönemlerde fazlalaşır.

Nörolojik deri yolmaları, saç koparma, ciltte beyaz lekelerle seyreden bir hastalık olan vitiligo."