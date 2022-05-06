Belalı Tanık filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 01:53
<p><strong>Belalı Tanık</strong> orijinal ismi<strong> (The Hitman's Bodyguard)</strong>, <strong>Patrick Hughes</strong> tarafından yönetilen ve <strong>Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman </strong>ve <strong>Salma Hayek'in</strong> oynadığı 2017 Amerikan aksiyon komedi filmi, izleyicilerden tam not aldı.</p> <p>İşte Belalı Tanık hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Belalı Tanık orijinal ismi (The Hitman's Bodyguard), Patrick Hughes tarafından yönetilen ve Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman ve Salma Hayek'in oynadığı 2017 Amerikan aksiyon komedi filmi, izleyicilerden tam not aldı.

İşte Belalı Tanık hakkında tüm ayrıntılar...

<p>Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi çıkıyor.</p>

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi çıkıyor.

<p>Bu müşteri ise Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi oluyor.</p>

Bu müşteri ise Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi oluyor.

<p>İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştiriyorlar. </p>

İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştiriyorlar. 

<p>Yönetmenliğini <strong>Patrick Hughes'un</strong> üstlendiği filmde senaryo<strong> Tom O'Connor'a</strong> ait. </p>

Yönetmenliğini Patrick Hughes'un üstlendiği filmde senaryo Tom O'Connor'a ait. 

<p>Aksiyon komedisinin kadrosu ise <strong>Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman</strong> gibi isimlerden oluşuyor.</p>

Aksiyon komedisinin kadrosu ise Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimlerden oluşuyor.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>*Ryan Reynolds - Michael Bryce</p> <p>*Samuel L. Jackson - Darius Kincaid</p>

OYUNCULAR

*Ryan Reynolds - Michael Bryce

*Samuel L. Jackson - Darius Kincaid

<p>*Gary Oldman - Vladislav Dukhovich</p> <p>*Salma Hayek - Sonia Kincaid</p>

*Gary Oldman - Vladislav Dukhovich

*Salma Hayek - Sonia Kincaid

<p>*Élodie Yung - Amelia Roussel</p> <p>*Joaquim de Almeida - Jean Foucher</p>

*Élodie Yung - Amelia Roussel

*Joaquim de Almeida - Jean Foucher

<p>*Barry Atsma - Moreno</p> <p>*Tine Joustra - Renata Casoria</p>

*Barry Atsma - Moreno

*Tine Joustra - Renata Casoria

<p>*Kirsty Mitchell - Rebecca Harr</p> <p>*Sam Hazeldine - Garrett</p>

*Kirsty Mitchell - Rebecca Harr

*Sam Hazeldine - Garrett

<p>*Richard E. Grant - Bay Seifert</p>

*Richard E. Grant - Bay Seifert

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