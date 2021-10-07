Belçika'da silahlı saldırı alarmı: Özel kuvvetler harekete geçti

Vives Yüksekokulunun Müdürü şüpheli hakkında basına verdiği demeçte, “Öğrencilerimizden birine okulda bir öğrenciye bir şey yapacağını söylemiş. Sonra kampüs civarında otobüsten inmiş. Bu nedenle risk almak istemiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Okul çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı bildirilirken, öğrencinin daha sonra Waregem şehrinde eski bir öğretmeni tarafından görüldüğü bildirilmesi üzerine Waregem’de de yoğun güvenlik önlemleri alınarak okulların ve devlet dairelerinin tecrit altına alındığı bildirildi.