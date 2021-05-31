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Takipsizlik kararında, paylaşımın @BerguzarOficial kullanıcı ismiyle açılan bir hesapla yapıldığı, bu hesabın Bergüzar Korel'e ait olduğuna ilişkin yeterli tespitin olmadığı, ayrıca toplum tarafından bilinen şöhret sahibi kişilerin kişisel bilgi ve fotoğraflarıyla birçok sosyal medya hesapları açıldığının bilinen ve yaygın bir gerçek olduğu, soyut tespitler dışında Korel'in atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeter kanıt ve emare bulunmadığı, yeterli şüphe elde edilemediği, şüphelinin olayla alakası bulunduğuna yönelik bir delil veya tanık da bulunmadığı kaydedildi.