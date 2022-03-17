Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadakatsiz'in Aras'ı
Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz ile adından sıkça bahsedilen Berkay Ateş'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı heyecan uyandırdı.
Dizide Aras karakterini oynayan Berkay Ateş, Sadakatsiz dizisinin yayımlanan son bölümünde Asya ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrası Berkay Ateş'in de diziden ayrılacağı düşünülüyor.
Ateş ise sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.
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