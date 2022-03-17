Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadakatsiz'in Aras'ı

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 12:04
<p>Televizyon ekranlarının sevilen dizisi<strong> Sadakatsiz</strong> ile adından sıkça bahsedilen <strong>Berkay Ateş</strong>'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı heyecan uyandırdı.</p><p>Dizide<em><strong> Aras</strong></em> karakterini oynayan Berkay Ateş,<em> Sadakatsiz dizisinin yayımlanan son bölümünde Asya ile yollarını ayırdı.</em> Bu ayrılık sonrası Berkay Ateş'in de diziden ayrılacağı düşünülüyor.</p><p><strong>Ateş ise sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.</strong></p>

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz ile adından sıkça bahsedilen Berkay Ateş'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı heyecan uyandırdı.

Dizide Aras karakterini oynayan Berkay Ateş, Sadakatsiz dizisinin yayımlanan son bölümünde Asya ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrası Berkay Ateş'in de diziden ayrılacağı düşünülüyor.

Ateş ise sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

<p>Berkay Ateş <strong>19 Şubat 1986 yılında, İstanbul'da</strong> doğdu.</p>

Berkay Ateş 19 Şubat 1986 yılında, İstanbul'da doğdu.

<p><strong>Berkay Ateş'in</strong>&nbsp;<strong>babası Ardahanlı, annesi ise Malatyalıdır.</strong><br></p>

Berkay Ateş'in babası Ardahanlı, annesi ise Malatyalıdır.

<p>Berkay Ateş, <em>Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı </em><strong>Tiyatro Bölümü mezunudur.</strong></p>

Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

<p><strong></strong></p><p>Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş, <em>2013 yılında</em> <strong>Yarım Kalan Mucize</strong> filminde <strong>İsyancı</strong> rolünü oynamıştır.</p>

Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş, 2013 yılında Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı rolünü oynamıştır.

<p><em>2015'te</em> ise<strong> Abluka filmiyle</strong> beyaz perdeye dönen Ateş, Ahmet rolüyle<strong> başrolü üstlenmiştir.</strong></p>

2015'te ise Abluka filmiyle beyaz perdeye dönen Ateş, Ahmet rolüyle başrolü üstlenmiştir.

<p><strong>Abluka</strong>&nbsp;filminde&nbsp;<em>Ahmet</em>&nbsp;karakteriyle&nbsp;<strong>22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.</strong><br></p>

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

<p><em>2019'te</em> ise <strong>Görülmüştür</strong> filminde,<em> Zakir rolüyle tekrar başroldedir.</em><br></p>

2019'te ise Görülmüştür filminde, Zakir rolüyle tekrar başroldedir.

<p>Televizyonda ise <strong>Anne</strong> dizisinde<em> Cengiz</em>'i canlandırmıştır.<br></p>

Televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i canlandırmıştır.

<p><strong>İstanbul Sokakları</strong> dizisinde,<em> Saltuk</em> karakterine can vermiştir.&nbsp;</p>

İstanbul Sokakları dizisinde, Saltuk karakterine can vermiştir. 

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