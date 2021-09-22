Beşiktaş Altay maçına 8 eksik ile çıkacak!

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 15:40
<p>Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Vodofone Park'ta 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın başı sakatlıklarla dertte.&nbsp;</p>

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Vodofone Park'ta 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın başı sakatlıklarla dertte. 

<p>Beşiktaş Altay deplasmanına 8 eksik ile gidecek, işte o isimler.&nbsp;</p>

Beşiktaş Altay deplasmanına 8 eksik ile gidecek, işte o isimler. 

<p>Adana Demirspor maçının sonunda ikinci sarı kart gören Rosier, Altay maçında cezalı duruma düştü.&nbsp;</p>

Adana Demirspor maçının sonunda ikinci sarı kart gören Rosier, Altay maçında cezalı duruma düştü. 

<p>Sakatlığı süren Alex Teixeira Altay maçında forma giyemeyecek.&nbsp;</p>

Sakatlığı süren Alex Teixeira Altay maçında forma giyemeyecek. 

<p>Sağ dizinden sakatlık yaşatan Michy Batshuayi siyah beyazlıların cuma günü oynayacağı Altay maçında forma giyemeyecek.</p>

Sağ dizinden sakatlık yaşatan Michy Batshuayi siyah beyazlıların cuma günü oynayacağı Altay maçında forma giyemeyecek.

<p>Antalyaspor maçında sakatlanan ve Adana Demirspor maçını kaçıran Necip Uysal, Altay maçında da forma giyemeyecek.&nbsp;</p>

Antalyaspor maçında sakatlanan ve Adana Demirspor maçını kaçıran Necip Uysal, Altay maçında da forma giyemeyecek. 

<p>Beşiktaş'ın golcü kanat oyuncusu N'koudou, Altay deplasmanında forma giyemeyecek.&nbsp;</p>

Beşiktaş'ın golcü kanat oyuncusu N'koudou, Altay deplasmanında forma giyemeyecek. 

<p>Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Topal Altay maçında sahada olmayacak.&nbsp;</p>

Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Topal Altay maçında sahada olmayacak. 

<p>Hırvat stoper Vida, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.&nbsp;</p>

Hırvat stoper Vida, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek. 

<p>Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden Ghezzal, Altay karşısında oynayamayacak.&nbsp;</p>

Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden Ghezzal, Altay karşısında oynayamayacak. 

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