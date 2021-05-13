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Maç bitiminde Rachid Ghezzal'ın menajeri ve Karagümrüklü Ndao arasında yaşananlar hakkında yorum yapan Çebi "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi. Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı." ifadelerini kullandı.