<p>Fatih Karagümrük yenilgisi hakkında konuşan Başkan Çebi, "Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. Karagümlüklü oyuncular neyi kutladılar? Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar, kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Tebrik ediyorum." dedi.</p>
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Fatih Karagümrük yenilgisi hakkında konuşan Başkan Çebi, "Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. Karagümlüklü oyuncular neyi kutladılar? Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar, kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Tebrik ediyorum." dedi.

<p>Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamlar yapan Çebi, şampiyonluk yarışını yorumladı.</p>
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamlar yapan Çebi, şampiyonluk yarışını yorumladı.

<p>Maç bitiminde Rachid Ghezzal'ın menajeri ve Karagümrüklü Ndao arasında yaşananlar hakkında yorum yapan Çebi "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi. Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı." ifadelerini kullandı.</p>
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Maç bitiminde Rachid Ghezzal'ın menajeri ve Karagümrüklü Ndao arasında yaşananlar hakkında yorum yapan Çebi "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi. Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı." ifadelerini kullandı.

<p>Çebi, Galatasaray'ın son hafta maçındaki rakibi olan Yeni Malatyaspor için ise "Hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehrine yıllarca averaj takımı olarak anılmak istemez. Ben Malatyaspor’un o gün elinden gelenin en iyisini yapcağında şüphen yok. Malatyalılar averaj takımı olarak anılmak istemezler." şeklinde konuştu.</p>
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Çebi, Galatasaray'ın son hafta maçındaki rakibi olan Yeni Malatyaspor için ise "Hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehrine yıllarca averaj takımı olarak anılmak istemez. Ben Malatyaspor’un o gün elinden gelenin en iyisini yapcağında şüphen yok. Malatyalılar averaj takımı olarak anılmak istemezler." şeklinde konuştu.

<p>"Yusuf Günay’ın işi gücü yok mu? Koskoca Galatasaray’ın yöneticisi. Beşiktaş’ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne?"&nbsp;</p>
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"Yusuf Günay’ın işi gücü yok mu? Koskoca Galatasaray’ın yöneticisi. Beşiktaş’ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne?" 

<p>"Beşiktaş Kulübü olarak yasalara uymak zorundayız. Şampiyon olduğumuzda taraftarımız sevinecekti. Ancak biz şampiyon olursak kutlamayı kendi stadımızda yapmak istiyoruz.”</p>
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"Beşiktaş Kulübü olarak yasalara uymak zorundayız. Şampiyon olduğumuzda taraftarımız sevinecekti. Ancak biz şampiyon olursak kutlamayı kendi stadımızda yapmak istiyoruz.”

<p>Yusuf Günay, Ahmet Nur Çebi'ye " Bizi ısrarla polemiğe çekmeye çalışsalar da bunu başaramayacaklar. Sadece takımımızın oynayacağı Malatyaspor maçını düşünüyorum. Şu anda bunun dışında bir şey konuşmam" sözleriyle cevap verdi.&nbsp;</p>
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Yusuf Günay, Ahmet Nur Çebi'ye " Bizi ısrarla polemiğe çekmeye çalışsalar da bunu başaramayacaklar. Sadece takımımızın oynayacağı Malatyaspor maçını düşünüyorum. Şu anda bunun dışında bir şey konuşmam" sözleriyle cevap verdi. 

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