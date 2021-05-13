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Maç bitiminde Rachid Ghezzal'ın menajeri ve Karagümrüklü Ndao arasında yaşananlar hakkında yorum yapan Çebi "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi. Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı." ifadelerini kullandı.
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Çebi, Galatasaray'ın son hafta maçındaki rakibi olan Yeni Malatyaspor için ise "Hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehrine yıllarca averaj takımı olarak anılmak istemez. Ben Malatyaspor’un o gün elinden gelenin en iyisini yapcağında şüphen yok. Malatyalılar averaj takımı olarak anılmak istemezler." şeklinde konuştu.
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