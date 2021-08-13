<p>Süper Lig'in ilk maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşılaştı.</p>
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Süper Lig'in ilk maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

<p>Mücadeleye Ersin - Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala - Josef, Salih - Gökhan, Hutchinson, N'koudou- Kenan 11'i ile başlayan Sergen Yalçın'ın ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.</p>
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Mücadeleye Ersin - Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala - Josef, Salih - Gökhan, Hutchinson, N'koudou- Kenan 11'i ile başlayan Sergen Yalçın'ın ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

<p>Beşiktaş'ın gollerini 9. dakikada N'koudou, 52. dakikada Atiba ve uzatma dakikalarında Larin kaydetti.</p>
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Beşiktaş'ın gollerini 9. dakikada N'koudou, 52. dakikada Atiba ve uzatma dakikalarında Larin kaydetti.

<p>Beşiktaş'ta yeni tranferler Salih Uçan ve Kenan Karaman mücadeleye 11'de başladı.&nbsp;</p>
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Beşiktaş'ta yeni tranferler Salih Uçan ve Kenan Karaman mücadeleye 11'de başladı. 

<p>Beşiktaş'ta Larin, Oğuzhan, Gökhan Töre, Güven Yalçın oyuna sonradan dahil oldu.</p>
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Beşiktaş'ta Larin, Oğuzhan, Gökhan Töre, Güven Yalçın oyuna sonradan dahil oldu.

<p>Beşiktaş gelecek hafta Gaziantep deplasmanına gidecek.&nbsp;</p>
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Beşiktaş gelecek hafta Gaziantep deplasmanına gidecek. 

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