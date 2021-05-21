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Hes Kablo Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar, ligin 12’nci haftasında takımın birinci kalecisi Silviu Lung ve ikinci kalecisi İsmail Çipe’nin sakatlanmasının ardından kaleyi devraldı. Oynadığı ilk maçtan itibaren iyi performans sergileyen genç eldiven, 2 maç dışında lig sona erene kadar takımın kalesini korudu.
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