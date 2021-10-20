Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nin zirvesinde

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 17:00
<p>Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, devler liginde zirveye yerleşti.</p>

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, devler liginde zirveye yerleşti.

<p>Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda dün akşam Sporting'i konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılmasına rağmen, kaleci Ersin Destanoğlu devler liginde ilk sıraya yerleşti.</p>

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda dün akşam Sporting'i konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılmasına rağmen, kaleci Ersin Destanoğlu devler liginde ilk sıraya yerleşti.

<p>20 yaşındaki genç eldiven, dünkü maçla beraber bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok kurtarış yapan kaleci oldu.</p>

20 yaşındaki genç eldiven, dünkü maçla beraber bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok kurtarış yapan kaleci oldu.

<p>Ersin, 15 kurtarışla zirveye yerleşirken, onu Sheriff'in kalecisi Athanasiadis takip etti.</p>

Ersin, 15 kurtarışla zirveye yerleşirken, onu Sheriff'in kalecisi Athanasiadis takip etti.

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