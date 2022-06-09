Beşiktaş'ta karar vakti! Transfer haritası şekilleniyor

RIDVAN YILMAZ İÇİN SON KARAR BAŞKANDA

Rıdvan Yılmaz'ın transferi için de Eintracht Frankfurt ile anlaşma aşamasına gelindi. Alman ekibinin sözleşmeye bağlı ek ödemelerle 6 milyon Euro'yu geçen teklifini kabul etme aşamasına gelen siyah-beyazlılarda, son kararı başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Rıdvan'ın sözleşmesinin bitmesine 1 yılının kalması ve oyuncunun Avrupa'da oynama isteğinin olması bu transferin her an gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Beşiktaş, Rıdvan'ın Frankfurt'a transfer olması halinde mutlaka bir sol bek alacak ve öncelikli tercih yabancıdan yana olacak.