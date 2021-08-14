<p>Beşiktaş'ın, Chelsea'nin Belçikalı santraforu Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.</p>
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Beşiktaş'ın, Chelsea'nin Belçikalı santraforu Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

<p>İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Chelsea ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya yaklaştı.</p>
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İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Chelsea ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya yaklaştı.

<p>Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz akşam oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında "Bir aksilik olmazsa, Batshuayi önümüzdeki hafta burada olacak. Birkaç oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Biri stopere biri de merkez orta sahaya. Ekonomiye uygun oyuncular bulmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.</p>
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz akşam oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında "Bir aksilik olmazsa, Batshuayi önümüzdeki hafta burada olacak. Birkaç oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Biri stopere biri de merkez orta sahaya. Ekonomiye uygun oyuncular bulmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

<p>Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou, Batshuayi ile yaptığı telefon görüşmesini sosyal medyada "Batshuayi'yi arıyorum" ifadesiyle paylaşmıştı.</p>
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Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou, Batshuayi ile yaptığı telefon görüşmesini sosyal medyada "Batshuayi'yi arıyorum" ifadesiyle paylaşmıştı.

<p>27 yaşındaki Belçikalı santrafor, geçtiğimiz sezon çıktığı 20 maçta iki gol ve iki asistle oynamıştı.</p>
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27 yaşındaki Belçikalı santrafor, geçtiğimiz sezon çıktığı 20 maçta iki gol ve iki asistle oynamıştı.

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