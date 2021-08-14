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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz akşam oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında "Bir aksilik olmazsa, Batshuayi önümüzdeki hafta burada olacak. Birkaç oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Biri stopere biri de merkez orta sahaya. Ekonomiye uygun oyuncular bulmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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