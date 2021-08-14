Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş açıklaması: 6 vites olsa!

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 06:31

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş Rize maçı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri şöyle:

"Beşiktaş hazır değil. Bu normal. Ancak Beşiktaş'ın coşku ve enerjisinde hiçbir eksik yok.

"İddia ediyorum Sergen Yalçın maç toplantısı 10 dakikayı geçmiyordur. Çünkü formatı belli. Takım ona o kadar alıştı ki herkes ne oynadığını biliyor'

'EN FAZLA KRESİ OLAN TEKNİK ADAM SERGEN YALÇIN'DIR'

"Ligimizin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü Fatih Terim olmasına rağmen artık kredisi düşüktür. Ligde en fazla krediye sahip olan teknik adam Sergen Yalçın'dır"

90 dakika sonunda kazanan 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Kartal'ın gollerini N'Koudou, Atiba ve Larin attı. TRT Spor'da Yüzde 100 futbol programında maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle: Hepimizi zor bir sezon bekliyor. Dünyadaki pandemi sporu etkiliyor. 1.5 yıl sonra TFF'nin doğru kararıyla seyirci kararı aldı. Beşiktaş geçen yıl hiç beklenmedik şekilde müthiş bir ivme yakaladı. Sergen Hoca önemli bir oyuncuydu. Anadolu'da serüven yaşadı. Beşiktaş'takı çalışma performansıyla Beşiktaş performansı çok farklı. Bilic döneminde atılan deplasman kültürü geçen sezonda devam etti ve coşkulu futbol. Sergen Hoca'nın diğer takımlardan coşku avantajı var. Beşiktaş taraftarının yenildiğinde bile bizim takım reaksiyon göstermedi dediği çok nadirdir. O kadar az hazırlık maçıyla karşılaşmaya çıkıyorsunuz.

İki ayrı yarı gördük. İkinci yarıya Beşiktaş'a ne oldu anlamadı. 45-65 arası Beşiktaş bir anda vitesi 3'ten 5 aldı. 6. vites olsa ona da gidecek. Maç 65'te 5-0 olabilirdi. İkinci yarıdaki 20 dakikalık oyunu inanılmaz. 90. dakikada Josef de Sousa'nın ilerideki presi ve Larin'in attığı gol bunu gösteriyor. Lig maçında her golün önemi var. Hakem golden sonra tak diye bitirdi.

"SERGEN YALÇIN'IN ANALİZİ 10 DAKİKADIR"

Sergen Yalçın'ın maç analizi 10 dakikadan fazla değildir. Herkes ne oynadığını biliyor. 4-1-41'i gözü kapalı oynuyorlar. Yetenek yetmez arzu ve istek de lazım. 2-0 devam, 3-0 devam...

Kenan ve Salih yeni transferler... 8+3'te çok faydalı olacaktır. Atiba 30'lu yaşlarda geldi şimdi 38'e geldi. Ortaköylü sanki ya Beşiktaşlı... Alın size bir heykel. Sergen Yalçın'la Sergen Yalçın Rıza Çalımbay arası bir oyuncu çıktı. Oyunun iki yönünü oynayan bir forvet arkası çıktı.

"LİGİN BİTİMİNE 37 HAFTA KALA BEŞİKTAŞ FAVORİ"

2 kupalı sezondan sonra böyle istekle oynamak çok önemli. Ligin bitimine 37 hafta kala Beşiktaş şampiyonluk favorisidir. Ödemelerde problem olmadığını Sergen Yalçın bana söylemişti. Başarının en zor tarafı devam ettirmek. Çok istekli bir takım. Çalışırsanız çoşku size yarar."