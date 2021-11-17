Beşiktaş'ta milli futbolcuların performansları

LARİN LİDERLİĞİ GETİRDİ; ATİBA, KANADA TARİHİNE GEÇTİ

FIFA Dünya Kupası Kuzey Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde Cyle Larin ve Atiba Hutchinson'un formasını giydiği Kanada, iç sahada oynadığı Kosta Rika ve Meksika maçlarından 6 puan çıkartarak liderliğe yükseldi. İki futbolcu Kosta Rika maçında oyuna sonradan dahil olurken, skor katkısı yapmadı. Meksika ile oynanan karşılaşmada ise Larin attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Aynı karşılaşmada 90 dakika görev yapan Atiba Hutchinson da milli takımdaki 90'ıncı maçına çıkarak, Kanada tarihinde milli formayı en çok terleten futbolcu oldu.