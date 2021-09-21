Beşiktaş'ta Montero ve Josef, bir ilki gerçekleştirdi
Josef de Souza, 43. dakikada ilginç bir gol attı. Brezilyalı, Adana Demirspor yarı sahasının orta solundan topu rakip takım ceza sahasına gönderdi. Batshuayi ile birlikte, Simon Deli ve Ferhat Kaplan'ın müdahele edemediği top ağlarla buluştu. Hakem Ali Palabıyık önce faul kararı verdi, Videyo Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında gol kararı verdi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti.
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