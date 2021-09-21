Beşiktaş'ta Montero ve Josef, bir ilki gerçekleştirdi

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi maçında oynamasına karşın golle tanışamayan Montero, bu sezon ise forma giydiği 3. resmi maçında ikinci kez gol atmayı başardı.