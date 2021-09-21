Beşiktaş'ta Montero ve Josef, bir ilki gerçekleştirdi

İHA
21 Eylül 2021 Salı, 20:57
<p>Adana Demirspor karşısında 20. dakikada attığı golle Beşiktaş’ı öne geçiren Francisco Montero, siyah-beyazlı forma altında ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.</p>

Adana Demirspor karşısında 20. dakikada attığı golle Beşiktaş’ı öne geçiren Francisco Montero, siyah-beyazlı forma altında ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

<p>Adana Demirspor karşısında 20. dakikada Pjanic’in ortasında kafayla fileleri havalandırarak Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren Montero, Süper Lig’deki ikinci sezonunda ilk golünü atmayı başardı.</p>

Adana Demirspor karşısında 20. dakikada Pjanic’in ortasında kafayla fileleri havalandırarak Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren Montero, Süper Lig’deki ikinci sezonunda ilk golünü atmayı başardı.

<p>Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi maçında oynamasına karşın golle tanışamayan Montero, bu sezon ise forma giydiği 3. resmi maçında ikinci kez gol atmayı başardı.</p>

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi maçında oynamasına karşın golle tanışamayan Montero, bu sezon ise forma giydiği 3. resmi maçında ikinci kez gol atmayı başardı.

<p>Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund karşısında Pjanic’in ortasında golle buluşan İspanyol futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü atarken, Adana Demirspor mücadelesinde de yine Pjanic’in ortasını boş geçmedi ve bu kez Süper Lig’deki ilk golünü kaydetmiş oldu.</p>

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund karşısında Pjanic’in ortasında golle buluşan İspanyol futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü atarken, Adana Demirspor mücadelesinde de yine Pjanic’in ortasını boş geçmedi ve bu kez Süper Lig’deki ilk golünü kaydetmiş oldu.

<p>Josef de Souza, 43. dakikada ilginç bir gol attı. Brezilyalı, Adana Demirspor yarı sahasının orta solundan topu rakip takım ceza sahasına gönderdi. Batshuayi ile birlikte, Simon Deli ve Ferhat Kaplan'ın müdahele edemediği top ağlarla buluştu. Hakem Ali Palabıyık önce faul kararı verdi, Videyo Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında gol kararı verdi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti.&nbsp;</p>

Josef de Souza, 43. dakikada ilginç bir gol attı. Brezilyalı, Adana Demirspor yarı sahasının orta solundan topu rakip takım ceza sahasına gönderdi. Batshuayi ile birlikte, Simon Deli ve Ferhat Kaplan'ın müdahele edemediği top ağlarla buluştu. Hakem Ali Palabıyık önce faul kararı verdi, Videyo Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında gol kararı verdi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti. 

<p>Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 11. golünü ulaşırken; Adana Demirspor karşısında bulduğu golle Süper Lig'de ilk kez ceza sahası dışından gol attı.</p>

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 11. golünü ulaşırken; Adana Demirspor karşısında bulduğu golle Süper Lig'de ilk kez ceza sahası dışından gol attı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler