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8 bin metrekareye ulaşan bir alanda bulunan nilüferlerin koruma altında olduğunu, koparılması durumunda 73 bin TL cezası olduğunu söyleyen Beyşehir Kültür Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Yaklaşık 8 bin metrekareye ulaşan bir alanda nilüferleri izleme şansı ve fotoğraflama şansına sahibiz. Nilüferler Beyşehir Gölünün endemik sayılabilecek çiçekleridir. Üç çeşit nilüfer vardır; beyaz ve sarı olanı genelde sık görülür. Nilüfer çiçeği koparması yasak ve koruma altında olan bir güzelliktir. Koparmanın cezası da 73 bin liradır. Beyşehir Fotoğraf Kulübü olarak burada fotoğraf etkinlikleri yapıyoruz. İnsanlara burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Burada fotoğraflar çekerek sergisini açıp, burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Çocukluktan beri hayalim olan işte bu nilüfer bahçesi ile ilgili hayallerim inşallah milli parklarında girişimleri ile yapılan proje ile daha olumlu hale gelecek. Nilüfer özellikle fotojenik bir çiçektir. Hem yakından hem uzaktan çok güzel fotoğraf verir. Bu yüzden insanları buraya çekip bizim fotoğraf kulübü yöneticilerimizi buraya çekip fotoğraflarını çekmesini ve tanıtmasını sağlıyoruz. Türkiye’de ve dünyadan fotoğrafçıları buraya çekmek istiyoruz. Zaten fotoğrafçılar aşağı yukarı öğrenmeye başladı ve gelmeye başladılar. Buranın tek sıkıntısı işte buraya kayıkla ulaşmamız gerekiyor ama milli parklarla yapılan projede inşallah gerçekleşirse bir yürüme bandı ve bir seyir balkonu ile çok daha rahat ulaşılabilecek" diye konuştu.