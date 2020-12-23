4

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden üç fizikçinin yazdığı makaleye göre, Samanyolunda’da medeniyetlerin zirveye çıktığı 5 milyar yıl önce yaşamakta olan uygarlıkların çoğunun, kendini yok ettiğini öne sürüyor. Dünya dışı uygarlıkların kendilerini yok etme nedenleri arasında ise nükleer katliam veya iklim değişikliği gibi değişkenlerin yer aldığı tahmin ediliyor.