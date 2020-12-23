<p>Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak hala Dünya’nın dışında bir yaşamın olduğunu kanıtlayan bir bulguya ulaşamadı. Bilim insanları bu durumu açıklayabilecek yeni bir teori ortaya attı.</p>
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Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak hala Dünya’nın dışında bir yaşamın olduğunu kanıtlayan bir bulguya ulaşamadı. Bilim insanları bu durumu açıklayabilecek yeni bir teori ortaya attı.

<p>Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması bir süredir bilimin de merceğinde. Dünya dışı bir medeniyet ile ilk temasın neden henüz gerçekleşmediğini açıklayacak yeni bir iddia ortaya atıldı.</p>
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Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması bir süredir bilimin de merceğinde. Dünya dışı bir medeniyet ile ilk temasın neden henüz gerçekleşmediğini açıklayacak yeni bir iddia ortaya atıldı.

<p><em>Independent</em>’ta yer alan habere göre bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin kendisini yok etmiş uygarlıklarla dolu olduğunu iddia etti.</p>
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Independent’ta yer alan habere göre bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin kendisini yok etmiş uygarlıklarla dolu olduğunu iddia etti.

<p>Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden üç fizikçinin yazdığı makaleye göre, Samanyolunda’da medeniyetlerin zirveye çıktığı 5 milyar yıl önce yaşamakta olan uygarlıkların çoğunun, kendini yok ettiğini öne sürüyor. Dünya dışı uygarlıkların kendilerini yok etme nedenleri arasında ise nükleer katliam veya iklim değişikliği gibi değişkenlerin yer aldığı tahmin ediliyor.</p>
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Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden üç fizikçinin yazdığı makaleye göre, Samanyolunda’da medeniyetlerin zirveye çıktığı 5 milyar yıl önce yaşamakta olan uygarlıkların çoğunun, kendini yok ettiğini öne sürüyor. Dünya dışı uygarlıkların kendilerini yok etme nedenleri arasında ise nükleer katliam veya iklim değişikliği gibi değişkenlerin yer aldığı tahmin ediliyor.

<p>Samanyolu'nun zaman içindeki evrimini modelleyen bilim insanları, teorik olarak yaşamın ortaya çıkma olasılığının, galaktik merkezden yaklaşık 13 bin ışık yılı uzakta ve galaksi oluştuktan 8 milyar yıl sonra zirveye çıktığını saptadı.</p>
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Samanyolu'nun zaman içindeki evrimini modelleyen bilim insanları, teorik olarak yaşamın ortaya çıkma olasılığının, galaktik merkezden yaklaşık 13 bin ışık yılı uzakta ve galaksi oluştuktan 8 milyar yıl sonra zirveye çıktığını saptadı.

<p>Gezegenimiz ise galaktik merkezden yaklaşık 25 bin ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve insan uygarlığı, Samanyolu'nun oluşumundan yaklaşık 13,5 milyar yıl sonra ortaya çıktı.</p>
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Gezegenimiz ise galaktik merkezden yaklaşık 25 bin ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve insan uygarlığı, Samanyolu'nun oluşumundan yaklaşık 13,5 milyar yıl sonra ortaya çıktı.

<p>Başka bir deyişle teorik olarak Samanyolu’nda ilk uygarlık gezegenimizdekinden 5.5 milyar yıl önce başladı. Bu uygarlığa dair bir izin bulunamaması ise söz konusu&nbsp; teorinin temelini oluşturuyor.</p>
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Başka bir deyişle teorik olarak Samanyolu’nda ilk uygarlık gezegenimizdekinden 5.5 milyar yıl önce başladı. Bu uygarlığa dair bir izin bulunamaması ise söz konusu  teorinin temelini oluşturuyor.

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