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BİM market müşterilerini şöyle uyardı:
“BİM kuruluşundan bu yana olduğu gibi bu yıl da tüketicilere en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlardan sunmaya odaklanarak faaliyetlerine devam etmektedir. 25’inci yılımız nedeniyle ya da başka bir vesileyle hediye, ikramiye vermek veya çekiliş yapmak gibi uygulamalarımız yoktur."
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