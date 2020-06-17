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Kaleardı Mahallesi Muhtarı Ayhan Elbay, mezarın yerinin tespiti için kazı çalışmalarının başladığını belirterek, “Doğma büyüme bu mahallede yaşıyorum. Üç dönemdir muhtarlık yapıyorum, çocukluğumuzdan beri burada Aziz Vlas’ın mezarının burada olduğunu söylüyorlar. Aziz Vlas’ın da ilk Müslüman, Hristiyanlardan olduğunu söylüyorlar. Bizim bildiğimiz bu. İnşallah mezar ortaya çıkar, tarihçesi açıklanır. Bizde detaylı bilgiye sahip oluruz. Şuan da mezarı bulmaya çalışıyorlar. Neler yaptığını, neler yaptığını bizde merak ediyoruz" dedi.