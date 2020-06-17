3
Kaleardı Mahallesi
Muhtarı Ayhan Elbay, mezarın yerinin tespiti için kazı çalışmalarının
başladığını belirterek, “Doğma büyüme bu mahallede yaşıyorum. Üç dönemdir
muhtarlık yapıyorum, çocukluğumuzdan beri burada Aziz Vlas’ın mezarının burada
olduğunu söylüyorlar. Aziz Vlas’ın da ilk Müslüman, Hristiyanlardan olduğunu
söylüyorlar. Bizim bildiğimiz bu. İnşallah mezar ortaya çıkar, tarihçesi açıklanır.
Bizde detaylı bilgiye sahip oluruz. Şuan da mezarı bulmaya çalışıyorlar. Neler
yaptığını, neler yaptığını bizde merak ediyoruz" dedi.
Video Haberler
- Hırsızları kovalamak yerine izlemeyi tercih etti
- Ayı, kendisine öpücükle seslenen yurttaşa aldırış etmedi
- Akşener konuşmasını yarıda kesti! Kürsüyü ona bıraktı
- Korkutan görüntü! Marmara Denizi turuncuya boyandı
- Tuz Gölü’nde flamingoların esrarengiz ölümü
- Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı
- İstanbul trafiğinde akıllara durgunluk veren görüntü!
- Konya'da dehşete düşüren görüntüler!
- Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
- Antalya'da ele geçirildi! 2 milyon 200 bin lira değerind